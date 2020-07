Con Núñez ya son siete los ministros que fueron infectados con COVID-19







03/07/2020 - 12:12:17



La Paz. - Con la confirmación de caso positico del ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, son siete los ministros que fueron infectados con COVID-19, informó el ministro de Gobierno Arturo Murillo.

"Nosotros los ministros estamos en primera línea trabajando con el pueblo, ya van, si no me equivoco, siete ministros que han caído con COVID y no por eso nos estamos escondiendo detrás de un escritorio, ni estamos mandando desde una mansión de algún lugar del mundo, no; estamos trabajando con la gente", dijo Murillo, durante el acto de reinauguración del edificio de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto.

Asimismo, aprovechó el acto para mandarle los mejores deseos a su colega Núñez en el entendido que "es el último ministro que ha caído" con la enfermedad que azota a todo el mundo.

El Ministro de la Presidencia "está delicado, pero estoy seguro que con Dios saldrá adelante, está aislado y todos tenemos gente aislada; todos tenemos gente que conocemos y está enferma, hemos perdido familia, parientes y lo seguiremos perdiendo", apuntó Murillo.