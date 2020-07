Senadora presenta ante el Tribunal Constitucional una acción de inconstitucionalidad contra ley que fija elecciones para el 6 de septiembre





03/07/2020 - 11:51:55

Sucre, (ABI).- La senadora de Unidad Demócrata (UD), Carmen Eva Gonzáles, presentó el viernes una acción de inconstitucionalidad abstracta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) contra la Ley 1304, que fija la realización de las elecciones nacionales para el 6 de septiembre, argumentando que las condiciones no estarían dadas debido a la emergencia sanitaria declarada por la pandemia del coronavirus COVID-19. "Al no existir las condiciones para ir a un proceso eleccionario el 6 de septiembre, cuando se proyecta un pico de más de 130.000 donde más del 4% fallecerán, según las estadísticas, y al estar además la Ley 1304 en contradicción contra el derecho sagrado que tiene todo ciudadano y que es deber del Estado, proteger la vida y la salud, se está presentando esta acción de inconstitucionalidad abstracta ante el TCP, pidiendo además la paralización de las elecciones como medida precautoria", informó el abogado accionante de ese recurso, Luis Ayllón. Explicó que la acción presentada por la senadora establece como medida precautoria la paralización de las elecciones, hasta que el TCP resuelva el fondo de la acción de inconstitucionalidad. A su juicio, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debería buscar el objetivo de convocar a la mayor cantidad de votantes que puedan elegir a sus autoridades "de manera libre, sin ningún tipo de preocupación, ni presión". Considera que la Ley 1304 vulnera el derecho de la mayoría de la gente que no acudirá a las urnas, porque siente temor al contagio, desde los jurados electorales, los electores, hasta los funcionarios encargados de la logística de las elecciones. "Lo que necesitamos los bolivianos del Gobierno y del Estado es que se dediquen a poder reducir el contagio del coronavirus y reducir el índice de mortandad y no someternos a esta pelea política en medio de la catástrofe que está enfrentando Bolivia", enfatizó. Explicó que, a criterio de la senadora y su abogado, la señalación de la fecha de elecciones en el pico máximo de la pandemia sigue la línea política del expresidente Evo Morales, que estaría manipulando al Órgano Legislativo para desestabilizar al actual Gobierno y sacar un rédito electoral en medio del caos que enfrentará a la sociedad frente al incremento de contagios. Ayllón instó al TCP a pronunciarse antes de los 10 días establecidos en su reglamento y antes de los 15 días sacar una sentencia, por la importancia del tema.