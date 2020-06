Comerciantes rompen la cuarentena y apedrean oficinas de Intendencia y vehículos policiales en Punata





30/06/2020 - 19:09:08

Opinión.- “Queremos feria” y “Que salga la Alcaldesa” fueron los pedidos que se escucharon desde la concentración de comerciantes que se apostaron en puertas de la Intendencia de Punata. Un grupo de personas abrió la puerta de esa oficina municipal con patadas. Los otros manifestantes lanzaron piedras y verduras. Se escuchó, desde afuera, que vidrios se quebraban, según se puede evidenciar en las transmisiones de medios locales. Los comerciantes se movilizaron desde muy temprano, cuando fueron anoticiados de que estaba prohibida la venta y que no habría feria los martes, como era de costumbre. La Alcaldía de Punata promulgó la Ley Municipal 266 de “Cuarentena Dinámica a nivel riesgo alto (rígida)” que rige del 29 de junio al 12 de julio, con el propósito de evitar la expansión del coronavirus, COVID-19. El documento establece que los pobladores solo podrán salir los lunes y jueves para abastecerse con productos de primera necesidad de acuerdo con el último dígito de su cédula de identidad. Los que terminan en par saldrían lunes y los impartes el jueves. Suspendieron el desarrollo de la feria tradicional (martes) y prohibieron la circulación de movilidades, entre otras medidas. Sin embargo, los comerciantes reaccionaron molestos argumentando que las medidas fueron socializadas a destiempo y que debieron anunciarlas con al menos una semana de anticipación debido a que ellos ya habían adquirido productos de primera necesidad que podrían echarse a perder con la cuarentena rígida. En el grupo de manifestantes existen personas que aún consideran que el coronavirus es un invento. “Sabemos leer y escribir. Nos vamos a enfrentar, antes nomás atropellaban a nuestros abuelos, pero hoy no nos vamos a aguantar, vamos a entrar como en la guerra. Además, coronavirus no hay, toda la gente pagado está. No tengo miedo a nada”, manifestó una mujer, mientras era entrevistada por Valle Alto Noticias. Los movilizados también desbloquearon la avenida Santa Cruz y habilitaron el paso para el tránsito de los vehículos, de acuerdo con la transmisión en Facebook de Televisión Valle Alto TVA, canal 29. También apedrearon dos vehículos policiales, de acuerdo con el informe preliminar. Algunos periodistas locales fueron amedrentados y funcionarios agredidos por tomar imágenes de la movilización. Los comerciantes rompieron la cuarentena rígida e instalaron sus puestos en la avenida Costanera. Algunas personas llevaban barbijos y otras no o las tenían puestas de manera incorrecta, de acuerdo con la transmisión, cerca de las 10:30, del canal 50. El municipio de Punata registró, hasta ayer, 52 casos confirmados de coronavirus. De esa cifra, seis pacientes vencieron la enfermedad y dos fallecieron.