Senadora de UD presenta demanda disciplinaria contra juez y fiscales por no atender proceso por terrorismo contra Evo Morales





30/06/2020 - 18:42:09

La Paz, (ABI).- La senadora Carmen Eva Gonzales (UD) presentó una demanda disciplinaria ante el Consejo de la Magistrura contra el juez Armando Zeballos y la comisión de fiscales por no atender la denuncia presentada contra el expresidente Evo Morales y otras exautoridades, por los presuntos delitos de terrorismo, instigación y sedición. "Hace días atrás, he tenido que presentar una denuncia disciplinaria contra los fiscales y el juez a cargo del caso porque no han tratado la denuncia y esto muestra que están parcializados con el gobierno de Morales", afirmó la legisladora. Gonzales precisó que la demanda fue presentada contra las autoridades judiciales por incumplimiento de deberes, con lo que busca sentar un precedente para evitar que este caso se quede en la impunidad. La senadora recordó que en mayo presentó dos memoriales de conminatoria contra la comisión de fiscales y el juez a cargo del caso, para que se pronuncie con un requerimiento conclusivo por el caso de terrorismo interpuesto contra el exmandatario, pero no obtuvo respuesta. El 21 de noviembre de 2019, la senadora presentó una denuncia contra el expresidente Morales, que entonces estaba asilado en México, por los delitos de terrorismo, instigación, sedición y otros. La demanda fue presentada debido a que en un video se observa a Morales conversando, desde México, con el dirigente cocalero Faustino Yucra, para instruirle "cercar las ciudades" y dejarlas sin alimentos, durante los conflictos sociales registrados por el fraude electoral. En la denuncia también pidió que se investigue al exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, el exviceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada y otros. En esa línea, la senadora espera que el Consejo de la Magistratura evalúe la demanda y coadyuve para que se atienda el caso.