Mineros de Huanuni toman metalúrgica de Vinto exigiendo pago de $us 39 MM





30/06/2020 - 15:26:42

Página Siete.- Trabajadores de la Empresa Minera Huanuni tomaron las instalaciones de la Empresa Metalúrgica de Vinto. Exigen el pago de una suma que asciende a $us 39 millones al distrito minero por concepto de “concentrados”. “Se ha buscado en espera de Comibol, también (se han enviado) varias notas al Ministerio de Minería. Desde esa a la pasada gestión, son $us 39 millones y fracción, que se debe a lo que es el distrito minero de Huanuni por concepto de nuestros concentrados”, dijo uno de los trabajadores de la empresa minera a Radio Fides. Los empleados de la empresa minera realizan una vigilia a la espera de los resultados obtenidos de las negociaciones con la cartera de la Minería. Entre tanto, el secretario de conflictos de la Metalúrgica de Vinto, Charly Rodríguez, manifestó su preocupación por el conflicto en la Metalúrgica a la par que el ministerio sostiene la reunión con los sindicatos mineros Huanuni y Colquiri. “Casualmente hoy teníamos una reunión programada en el Ministerio de Minería en La Paz, entre los sindicatos Huanuni, Colquiri y aquí hay una represalia del distrito minero de Huanuni. Es preocupante, nosotros hemos tomado un poco de reserva porque mientras haya negociaciones no se puede presionar de ninguna manera”, declaró Rodríguez al mismo medio. La policía resguarda las instalaciones de Vinto para evitar daños a la infraestructura.