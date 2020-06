Vocero de Juntos advierte que Carlos Mesa y Luis Arce coinciden en priorizar la política sobre la salud





30/06/2020 - 15:13:43

Santa Cruz, (ABI).- El vocero de la alianza 'Juntos' en Santa Cruz, Manuel Saavedra, advirtió el martes que las declaraciones de los candidatos a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, y el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, coinciden en priorizar la política antes que la salud. "Las recientes declaraciones de Luis Arce Catacora y Carlos Mesa nos demuestran que tienen muchas coincidencias y una de ellas es priorizar la política antes que la salud. Además, desde que se inició la pandemia (por el coronavirus) no han hecho un solo aporte y solamente se han dedicado a criticar", manifestó. Agregó que ambos candidatos salieron a la luz pública para una supuesta coordinación en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), para la realización de las elecciones "en plena emergencia sanitaria". Agregó que Bolivia tiene dos caminos, priorizar la salud de la población y reactivar la economía o ir por el camino que esos candidatos proponen, "poniendo sus intereses personales, antes que los intereses colectivos". Advirtió que ante la emergencia sanitaria, "lo último que se necesita es que aparezcan oportunistas que quieran politizar esta situación". Finalmente, dijo que si Carlos Mesa y Arce Catatora no quieren aportar ni ayudar en la emergencia sanitaria están en su derecho, pero pidió que "no estorben y dejen trabajar a las personas que si quieren dar soluciones".