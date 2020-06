No descarta acciones legales: La presidenta Áñez urge al Legislativo la ley que destina 10% para la salud





30/06/2020 - 14:53:45



La Paz, 30 jun (ABI).- La presidenta Jeanine Áñez envió una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, en la que urge el tratamiento de la ley que concede del 10% del presupuesto del Estado en favor de la salud; un proyecto presentado hace siete meses. El ministro de la presidencia, Yerko Núñez, quien presentó el contenido de la misiva en una conferencia de prensa, anticipó que el Gobierno puede recurrir a acciones legales si la Asamblea Legislativa mantiene el bloqueo de esta normativa. "Si es necesario hacer una acción de cumplimiento, la vamos a hacer", remarcó la autoridad, quien cuestionó la actitud que asumió el Movimiento Al Socialismo (MAS), quien controla las decisiones del Legislativo, respecto a las acciones en favor de la salud. "Una ley para los estados de excepción la aprueban en cuestión de horas y (...) estamos siete meses con esta ley en favor de la salud que no se aprueba", reclamó Núñez en la rueda de prensa, celebrada en instalaciones de la Casa Grande del Pueblo. La Jefa de Estado, en la carta que remitió al presidente de la Cámara de Diputados, asegura que el Gobierno tiene toda la predisposición de promulgar la normativa por el impacto que tendrá ante la urgencia que existe en el sector de la salud. "La Comisión de Salud (de la Cámara de Diputados), presidida por el diputado Franklin Flores (MAS), sugiere conformar mesas técnicas, pero eso sólo dilataría la aprobación de la norma (...). Necesitamos la ley con urgencia; estamos en medio de una pandemia. Los bolivianos no necesitan mesas técnicas, necesitan más recursos para mejorar la atención en salud y salvar vidas", señala parte de la misiva leída por el Ministro de la Presidencia.