Gestora Pública denuncia penalmente al exministro Luis Arce por daño económico al Estado





30/06/2020 - 13:18:44

La Paz.- La Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo formalizó, este martes, una denuncia penal por daños económicos al Estado contra Luis Arce, exministro de Economía y actual candidato a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS). El grupo de delitos económicos que pudo cometer Arce, quien fue presidente del directorio de la Gestora Pública, están vinculados con la contratación de dos empresas extranjeras que deberían proveer el software sobre las pensiones de jubilación. "Se ha realizado un trabajo técnico a través de auditorías internas y auditorías especiales y se encontró, de manera contundente, pruebas que involucran al señor Luis Arce como también a funcionarios que intervinieron en estos contratos", declaró Sergio Flores, el actual gerente de la Gestora Pública, poco después de presentar la denuncia en la Fiscalía de La Paz. Los contratos cuestionados tienen que ver con la provisión de software destinado a la administración del Sistema Integral de Pensiones, uno con la empresa panameña Sysde International INC y otro con la colombiana Heinsohn Business Technology. El anterior gobierno pagó $us 3 millones como adelanto de un contrato valuado en $us 5,1 millones a Sysde, pero esta empresa nunca entregó el software comprometido. Tras ello, la colombiana Heinsohn fue contratada por una cifra mucho más alta: $us 10,4 millones para la provisión de este software, pero además el Estado boliviano tenía que pagar un derecho de uso, un alquiler de $us 1,6 millones anuales por la licencia y el código fuente. Flores señaló que en 40 años, que es el tiempo de duración de este contrato, el Estado iba a erogar $us 78 millones en estos pagos ilegales. "Esto es lo que nos han tratado de engañar y es mi deber, como representante legal de la Gestora Pública, denunciar penalmente (...). Será la Fiscalía la que realice las investigaciones adicionales y nosotros coadyuvaremos, puesto que tenemos las pruebas para demostrar que lo que habido aquí es un acto de corrupción", sostuvo Flores. La denuncia presentada contra Arce y varios exfuncionarios del gobierno anterior consta de 10 cuerpos foliados y anillados. "Todo esto ha sido una pérdida de tiempo, y la Gestora Pública nunca iba a funcionar como una AFP estatal", resumió. Flores aclaró que él es un técnico en el área, y no tiene militancia política, y aseveró que Luis Arce Catacora, en su condición de ex ministro de Economía y ex presidente del directorio de la Gestora "debe responder ante estos hechos de corrupción".