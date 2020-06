Arias lamenta que todavía exista gente que no cree en el COVID-19 pese a los más de mil muertos en el país





30/06/2020 - 11:53:44

La Paz, (ABI). - El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, lamentó que todavía existan personas que no creen en la pandemia del COVID-19, pese a que hasta el momento Bolivia ya registra más de mil personas fallecidas por esta enfermedad. "No queremos más muertos, nunca habíamos tenido (más de) mil muertos en cuatro meses, pero hoy tenemos y hay gente que ni se mosquea, (...) hay gente que todavía sigue pensando en otras cosas, sigue pensando que no hay COVID-19, sigue diciendo que esto es una mentira, yo no sé cuántos muertos más quieren", manifestó Arias, en una entrevista con Cadena A. Según datos oficiales del Ministerio de Salud, sólo ayer se registraron 19 muertos en Santa Cruz, otros 19 en Cochabamba, 7 en el Beni, 6 en La Paz, 3 en Oruro, 2 en Tarija y 1 en Chuquisaca. Con estos 57 nuevos decesos la cifra global de personas fallecidas por el coronavirus subió a 1.071 y Arias remarcó que al menos en La Paz, donde es delegado presidencial para coordinar las acciones de lucha contra la pandemia, se asumirán todas las medidas que sean posibles para evitar más muertos. En ese sentido, "el doctor Ramiro Narváez (nuevo director del Sedes) ya me habló y me dijo que vamos a organizar un rastrillaje barrio por barrio, distrito por distrito tanto en la ciudad de La Paz como en El Alto y lo mismo vamos a hacer en las provincias", anticipó.