Prioridades de CRE: Mantener la calidad de la energía, no cortar el servicio y atender 75 comedores y panaderías comunitarias





30/06/2020 - 10:57:54

Santa Cruz.- En los últimos tres meses la Cooperativa pudo aplicar los descuentos establecidos por el gobierno nacional en las tarifas domiciliarias mediante los bonos, gracias a su capacidad administrativa y financiera. A ello se suma el rastrillaje contra el Covid-19 en alianza con la Gobernación y el municipio cruceño y la fumigación de los barrios más comprometidos con el dengue. “La razón de ser de la Cooperativa Rural de Electrificación es distribuir energía eléctrica en 14 de las 15 provincias cruceñas desde hacen 58 años, con el propósito de generar desarrollo agroindustrial y social en el departamento. Con esa visión han sido muchos los retos que debió enfrentar a lo largo de estos años, pero ninguno de esos desafíos fue tan demoledor como la pandemia de coronavirus que nos mantiene en cuarentena hace ya más de 90 días”, dijo Miguel Castedo, presidente del consejo de Administración. Manifestó que, gracias a la buena salud patrimonial, administrativa y financiera de la cincuentenaria cooperativa, han logrado enfrentar los cambios necesarios para continuar con la misma calidad del servicio eléctrico e incorporar nuevas formas de trabajo, sin descuidar el servicio eléctrico que abastece a cerca de 700.000 hogares. “Identificamos las tareas a cumplir primero en lo técnico y luego en la solidaridad cooperativa y juntos el consejo de Administración y la gerencia general nos abocamos a desarrollarlas con dedicación”, expresó. En esa línea, Castedo explicó que las reuniones virtuales y el teletrabajo se multiplicaron, se determinó que el personal del parque industrial, a la cabeza de la gerencia de Operaciones, cumpliendo todas las medidas de bioseguridad sanitaria, debía planificar cómo atender a la brevedad posible todos los requerimientos técnicos y emergencias y por otro lado, entendiendo las necesidades de la población, desde las gerencia Comercial se responda las consultas de los usuarios y desde la unidad de asistencia social cooperativa se llegue a los barrios junto con los delegados implementando comedores y panaderías solidarias. Una prueba de que lo planificado rindió sus frutos ocurrió en los últimos días. Con la llegada del invierno el cambio climático vino acompañado de lluvias y ventarrones que derribaron gigantografías, árboles y postes de luz, lo que obligó a CRE a disponer de todos sus recursos para mantener el servicio eléctrico en los domicilios de la capital cruceña y el norte integrado. “Nuestros equipos de emergencia y nuestras canastas y grúas de línea viva debieron extremar recursos para restablecer el servicio eléctrico en el menor tiempo y además priorizar la seguridad para nuestro personal a fin de no sufrir ningún accidente”, señaló Nelson Alborta, gerente de Operaciones. En lo que respecta a la lucha contra el coronavirus, junto con Centro de Operaciones de Emergencias Departamentales, Coed y el municipio de Santa Cruz de la Sierra, se ha coordinado el rastrillaje sanitario desde el próximo lunes 6 de julio siguiendo el recorrido que realizan los lecturadores dejando los avisos de cobranza. “Personal médico y del municipio irán entregando medicación a los vecinos y en lo que respecta a la lucha contra el dengue, mediante el programa “no me molestes mosquito”, se han fumigado unas 80 unidades vecinales”, complementó Castedo. Comedores y panaderías populares Según el reporte presentado por la unidad de asistencia social cooperativa, hasta el momento en los 75 puntos que CRE tiene en la ciudad capital y provincias se han distribuido unas 170.000 raciones de comida y cerca de dos millones de panes, gracias al trabajo coordinado con los vecinos y los delegados de distritos. “Ver el trabajo coordinado de vecinos para llegar con alimentos a las familias que lo necesitan ha sido una experiencia muy gratificante”, manifestó Roberto Amelunge, responsable del programa. Fundación CRE Con la nueva modalidad de enseñanza virtual, se desarrollaron programas de capacitación para docentes y una serie de cursos con el objetivo de favorecer a la población con nuevas herramientas laborales. “La educación es un pilar que no descuidamos en nuestros programas de responsabilidad social, por eso con nuestro institutito CRECE hemos podido aportar a la formación de todos los ciudadanos que se inscribieron a nuestros cursos”, explicó Mario Carmelo Paz, presidente de la Fundación CRE.