Consejos de INTI para evitar la irritación de manos por el uso constante de alcohol en gel





30/06/2020 - 10:11:50

La Paz.- Mantener las manos lo más limpias posible, es la recomendación básica de los expertos para evitar el contagio de COVID-19 y para ello, el alcohol en gel se ha convertido en un aliado para muchos. Sin embargo, la constante desinfección puede producir irritación en la piel. Para combatir esta afección común, el médico Fernando Álvarez, asesor Científico de Droguería INTI comparte recomendaciones básicas. El especialista explica que si bien, tanto el lavado de manos, como la higienización con alcohol en gel son medidas efectivas, la primera es aún más recomendable que la segunda. Además,enumera algunos efectos secundarios de la desinfección con sanitizador de manos:



La alteración del pH y el riesgo de sobreinfección bacteriana aumenta.

La aparición de enfermedades inflamatorias como: dermatitis por contacto de tipo irritativo u otras de esta índole.

Enrojecimiento, ardor o comezón.



Álvarez es enfático en que esto no quiere decir que se deba descartar el uso de gel antibacterial, sino simplemente controlar su uso. Asimismo, sugiere que lo óptimoseríausar jabones con pH adecuado que estén entre 3.5 y 5.5



“Lo mejor es usar jabones sin olores y sin sustancias aditivas. Preferiblemente jabones syndet, que contienen un pH bajo, lo que evita la alteración de la barrera protectora de la piel;algo especialmente importante para pieles delicadas y sensibles”, expresa el científico. “Eucerin pH5 Syndet,por ejemplo, es un producto diseñado para la piel sensible y es adecuada para el uso diario enla cara y las manos”.



Cuando las manos presentan enrojecimiento o grietas es recomendable el uso de cremas con principios activos que favorezcan la humectación, entre ellos glicerol o manteca de Karité. Según el médico científico, lo preferible es que sean productossin olor, ya que los que contienen aroma pueden provocar cuadros de alergia o más irritación.



“En estos casos, se puede utilizar la crema o loción de pH5 Eucerinque ha sido especialmente formulada para hacer la piel más resistente a los agentes externos que resecan y sensibilizan la piel.”, aconseja el especialista.



¿Cuánto alcohol en gel es recomendable usar?



Una dosis prudente contiene entre dos a tres mililitros, los cuales se obtienen con dos disparos de los dispensadores convencionales.



Es importante mencionar que este producto funciona por contacto y no por frotamiento, por lo que se debe distribuir por toda la superficie de la mano y dejaren la piel de 20 a 30 segundos, hasta que se haya absorbido por completo.Cuando las manos estén limpias y secas, entonces se procede a aplicar una crema humectante, la cual ayudará a evitar las lesiones de la piel.