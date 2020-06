Always Ready tiene a cuatro jugadores con Covid 19





30/06/2020 - 09:49:46

El Diario.- Josué Mamani es el cuarto jugador de Always Ready infectado con el virus del Covid 19, según confirmaron hoy fuentes del club albirrojo, al programa Mundo Deporte de Santa Cruz. En diálogo con el mencionado programa, el titular albirrojo Fernando Costa confirmó al jugador Sub 20 como positivo con el coronavirus. Mamani fue utilizado como jugador Sub 20 en el torneo Apertura, suspendido por la cuarentena obligatoria por el Covid 19. De todos modos, el cuerpo médico que comanda Erick Koziner tiene su protocolo establecido y tomó las previsiones del caso en torno a los jugadores que están en la lucha contra el coronavirus, cuya salud es estable, se mencionó. Varios infectados El País.- El primero en infectarse fue Carlos Emilio Lampe, luego fue el turno del golero Hernán Cardozo y el zaguero Edemir Rodríguez, y hoy Mamani, joven jugador Sub 20. Carlos Lampe fue el primer jugador de Always Ready quien anunció que estaba en etapa de recuperación. Mientras que los futbolistas Moisés Villarroel (Wilstermann), Marcos Andia y Ricardo Suárez (Guabirá) y el técnico de Aurora, Julio César Baldivieso hicieron conocer que fueron contagiados mediante las redes sociales y entrevistas que les hicieron. De ese grupo el jugador de Wilstermann es quien ya superó al virus, pero es sometido a exámenes para descartar alguna complicación, el resto está aislado y recuperándose siguiendo indicaciones específicas, para superar este mal. Según el entrenador Baldivieso su salud es estable, pero también lamenta que en el país "hay gente que se está muriendo sin la posibilidad de acudir a un centro médico".