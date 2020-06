Claure: ¿Por qué molesta tanto la transparencia?





30/06/2020 - 09:41:43

Página Siete.- “¿Por qué molesta tanto la transparencia?”, cuestionó ayer el presidente de Bolívar Marcelo Claure, para responder al empresario de Sports Tv Rights José Quiroga, quien aseguró que el club que “ no se ajuste, que se vaya a jugar a África”. “Como bolivianos tenemos que tener dignidad y jamás dejar que un argentino nos trate como si fuéramos idiotas”, escribió Claure en sus cuentas de las redes sociales. El empresario boliviano respondió así a Quiroga, quien en una entrevista que concedió a Página Siete advirtió que los seis clubes que crearán una empresa y que no serán parte de la licitación “están equivocados, son estatutos que fueron aprobados por la gente que está en oposición a la gestión de Salinas”. Después el dueño de Sports Tv Rights retó al titular de la FBF: “Yo creo que (César) Salinas de una vez por todas tiene que poner autoridad y ajustarse a los estatutos y el que no se ajuste, que vaya a jugar al África. No queda otra, es una falta de respeto al fútbol boliviano”. “Hay tanto dinero de por medio que comienzan a desesperarse. ¿Por qué molesta tanto la transparencia?”, consideró el mandamás de la Academia ante la oposición a su proyecto.