Un asilo reporta 19 abuelos con Covid-19 y 5 muertos en El Alto





30/06/2020 - 09:14:26

Página Siete.- En el Hogar San Martín, ubicado en la ciudad de El Alto, 19 ancianos dieron positivo al coronavirus y hasta la fecha ascienden a cinco los decesos confirmados por este virus. Las autoridades ediles derivarán a los infectados al Centro de Aislamiento, ubicado en la ciudad de La Paz. “Hicimos todos los esfuerzos para que salgan las pruebas de este centro porque forman parte de un grupo vulnerable. Lastimosamente 19 dieron positivo”, dijo el director de Gobernanza del municipio edil Henrry Contreras. Según Gregorio Condori, administrador de la fundación que se encarga del hogar, dependiente de la Iglesia Católica, “lastimosamente en cerca de 10 se ha diseminado el virus dentro del hogar”. “Hubo un contagio comunitario”, dijo. Condori aseguró que se desconoce cómo ingresó el virus al hogar e indicó que en la actualidad se investiga el caso. Explicó que durante todo este periodo se tomaron todas las medidas de seguridad para evitar la contaminación del asilo. “Incluso no recibían visitas de familiares. La gente sólo podía venir al hogar a dejar cosas a la puerta”, relató. El primer caso se registró entre el 16 y 19 de junio. “Ahora ya tenemos 19 abuelitos contagiados y sólo dos aparentemente no tienen el virus. Por eso ambos ya fueron aislados a otro sector del hogar. El espacio que tenemos en el asilo es bastante grande”, agregó, Condori sostuvo que de los 19 adultos mayores, 10 presentan síntomas leves, el resto aún está asintomático. “La mayoría tiene entre 70 y 92 años. Aunque alguno de ellos tiene 59”, dijo. Pero en el hogar, no sólo los adultos mayores están infectados con el virus. Contreras mencionó que 10 funcionarios de la institución también dieron positivo. “Estamos tratando de atenderlos con todas nuestras posibilidades. Tanto en la comida y el movimiento corporal. Pero si tiene síntomas, inmediatamente tenemos que informar a las autoridades de salud porque coordinamos el trabajo”, acotó. El Servicio Departamental de Salud (Sedes) y la dirección de salud del municipio se unieron para ayudar al hogar. Hace una semana el director de Salud del municipio de El Alto José Luis Ríos contó que en el hogar habían fallecido tres adultos mayores con Covid-19 y que otros 12 estaban infectados, pero lastimosamente la cifra aumentó. Según Contreras, a la fecha fallecieron seis adultos mayores. De cinco de ellos se confirmó que fue por Covid-19 y de uno no se sabe. De acuerdo con Condori, el 24 de junio falleció la última víctima de esta pandemia en el hogar de ancianos. “Era una adulta mayor de 72 años”, lamentó. Contreras explicó que luego de algunas diligencias se acordó que tanto los 19 adultos mayores como los 10 funcionarios infectados sean trasladados entre hoy y mañana al Centro de Aislamiento, ubicado en el Hotel Real Plaza, donde tendrán mayor atención del personal. “Estamos a la espera de que mañana (hoy) hagamos el traslado de los adultos mayores”, dijo. Sostuvo además que en caso de que los adultos mayores presenten complicaciones, los pacientes serán derivados a un hospital. No es el único asilo que reporta casos de Covid-19 en el territorio nacional. Hace una semana, Página Siete informó que el Hogar San Roque -ubicado en la ciudad de Potosí- también registró 44 adultos mayores y funcionarios que dieron positivo. Este espacio también es administrado por la Iglesia. “Teníamos 56 adultos mayores internados. Pero ahora tenemos 46. Desde ese entonces fallecieron 10 abuelitos entre 82 y 91 años. Fue dramática la situación”, relató la hermana María Osea, del Hogar San Roque que depende de la Iglesia. En la ciudad de Trinidad en otro hogar del que también se hace cargo la Iglesia, se registraron tres decesos confirmados y otros siete que cursan aún la enfermedad.



La solidaridad Potosí La misionera de la caridad relató que luego de que el Sedes se hizo cargo de la atención al hogar, “retornó un poco la tranquilidad” porque recibieron donaciones como vitamina C y zinc, además de pañales. “Pero eso sólo nos servirá para dos días. Luego qué haremos”, dijo la hermana y pidió a la población ayudar al hogar de adultos mayores. Autoridades lanzaron una campaña.