Santa Cruz: 50% del personal del Hospital de Niños afectado por Covid-19





30/06/2020 - 09:06:36

Fides.- La dirigente del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes) Santa Cruz, Leny Suárez, denunció este lunes que el 50% de funcionarios del Hospital de Niños se encuentra afectado por el Covid-19 y son obligados a continuar con sus funciones por la falta de personal. Suárez expresó su preocupación e indicó que la situación que atraviesa el personal médico es crítica y podría agravarse si las autoridades no contratan nuevo personal para reemplazar a los infectados. “49 personas afectadas, el 50%, a la fecha no nos dicen nada porque las personas infectadas siguen viniendo acá al hospital a trabajar porque no hay quien reemplace ese espacio”, detalló. Por su parte, el secretario del nosocomio, Edgar Chávez a tiempo de confirmar la cantidad de afectados por la enfermedad indicó que los servicios ofrecidos por el hospital podrían suspenderse si se incrementan los pacientes con el virus.