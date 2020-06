Nuevo crédito de vivienda será para salarios inferiores a Bs 6.200





30/06/2020 - 08:53:38

El Día.- El Gobierno transitorio, en el marco del Plan de Reactivación y Empleo, anuncia poner en marcha el Fondo de Garantía de Vivienda Social y Solidaria (FOGAVISS), para lo cual ha previsto una inyección de capital de Bs500 millones, con el objetivo de generar un nuevo sistema de crédito de vivienda social destinada a las familias cuyo jefe de hogar tiene un salario menor a Bs6.200. El viceministro de Vivienda, Vladimir Ameller, informó este lunes que los nuevos créditos que se otorgarán, a partir de la creación del FOGAVISS, serán en beneficio de las personas que ganan menos y que por eso hasta ahora no podían acceder a préstamos. "Creo que el FOGAVISS es una oportunidad histórica para que la gente que gana menos de Bs6.200 pueda tener la oportunidad, porque este fondo de garantía le servirá de respaldo para acceder a dos tipos de créditos (uno de hasta Bs150 mil y otro de hasta Bs70 mil)", explicó Ameller. Pormenores del crédito. La autoridad explicó que, en el primer caso, una persona podrá acceder al crédito para construir su vivienda en un terreno que ya posee, prestándose hasta Bs150 mil con una contraparte del 15 %. "En el segundo (caso) es que, si yo ya tengo una casita y por muchos motivos no pude refaccionarla, ahora podré ampliarla o protegerla de los eventos de riesgo y para eso puedo acceder hasta Bs70 mil", señaló. Además, Ameller, mencionó que el que acceda a este beneficio crediticio tendrá una tasa de interés del 5,5 % anual con garantía del FOGAVISS, cuyo fondo inicial de arranque de Bs500 millones se irá incrementando, con forme pase el tiempo y de acuerdo a la demanda de la población que busque beneficiarse del acceso a dicho fondo de carácter social. A través de las entidades financieras. Precisó que estos préstamos no se otorgarán a través de la "gran" banca privada tradicional, que ha exigido muchos requisitos para los créditos de vivienda social, que están vigentes en el país desde hace muchos años, por lo que mucha gente no logró calificar para tener su casa. Ahora, los nuevos créditos "los vamos a hacer a través de las instituciones (financieras) de mediana y pequeña empresa, que ya vienen trabajando hace mucho tiempo con nuestros comerciantes (y otros sectores)", agregó. Con respecto al mismo tema, el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, anticipó que pronto se sostendrá una reunión con esas instituciones financieras, que siempre financiaron a microempresarios, para que generen paquetes accesibles "para que el sector más pobre del país pueda acceder a una vivienda".