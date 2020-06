Dimite la Alcaldesa de Caracollo; comunarios atacaron su vivienda el sábado





30/06/2020 - 08:10:28

La Razón.- La tarde del sábado 27 de junio una turba de comunarios que rechazan el encapsulamiento dispuesto por la alcaldesa suplente de Caracollo, Paola Pinaya, para frenar el avance del COVID-19, atacó su vivienda con piedras y petardos y amenazó con prenderle fuego. La autoridad presentó su carta de renuncia esta mañana y, en declaraciones a la radio Fides Oruro, dijo que la directiva del Concejo convocó a una sesión para tratar su carta este martes. “Han atentado ya no contra mi persona sino han ido a mi casa y han amenazado a mi familia. Han empezado a arrojar piedras, petardos”, dijo. Pinaya, de la agrupación ciudadana Participación Popular (PP) fue elegida el 18 de junio de 2019 en reemplazo de Juan Chino Salinas, del PP, quien se encontraba detención preventiva en la cárcel de Oruro por presuntos actos de corrupción. Ese gobierno local fue intervenido por la Comisión Interinstitucional de Acción Inmediata (CIAI), encabezada entonces por el Ministerio de Justicia, que halló indicios de corrupción. “La pandemia es algo grave que no se puede enfrentar cuando no hay apoyo y peor aun cuando hay amenazas incluso en mismo Concejo. En el mismo Concejo hay una concejala que está incitando, diciendo que no hay el coronavirus. No se puede trabajar así. Por todo eso, he tomado la decisión”, explicó. En Caracollo, hasta la fecha, se han confirmado cinco casos positivos de COVID-10; uno de los enfermos falleció.