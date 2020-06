MAS propone que subvención a partidos vaya directo a los hospitales





30/06/2020 - 08:07:46

El Deber.- Con la descripción extensa de “Proyecto de Ley de Aprobación de Transferencia de Recursos Económicos de Organizaciones Políticas para Elecciones Generales 2020 Destinados a Emergencia Sanitaria”, el MAS presentó su propuesta para quitar el financiamiento estatal a los partidos políticos en año electoral. Pero el proyecto no entrega ese dinero al Tribunal Supremo Electoral (TSE), para mejorar las medidas de bioseguridad, sino plantea entregar ese dinero a hospitales. “Los recursos económicos de fortalecimiento público de la elección general 2020 serán transferidos al Ministerio de Economía, y estos a su vez, serán asignados a hospitales de segundo y tercer nivel que están a cargo de la atención de la pandemia Covid-19 para equipamiento y adquisición de materiales e insumos de bioseguridad”, señala el segundo artículo del anteproyecto. El TSE anunció el fin de semana que llegó a un acuerdo con los partidos políticos y definió que, por esta única vez los partidos no reciban dinero del Estado para las elecciones de septiembre y en su lugar se lo destine a mejorar las condiciones de seguridad de todo el proceso electoral hasta el día del voto. Cuatro diputados del MAS, Remberto Calani, Gabriel Miranda, Máximo Panti y Lidia Patty son los proponentes. En la exposición de motivos señalan que los colegios de profesionales médicos y los sindicatos de trabajadores médicos exigen equipos de terapia intensiva, insumos y respiradores para cumplir su tarea que no fue atendida por el Gobierno. Los legisladores del MAS creen que los recursos que debían financiar a los partidos ahora deben ser usados para toda la lucha contra el coronavirus. En cambio, del TSE afirmó que ese dinero sería parte del presupuesto global que solicitaron para atender todo el proceso electoral y atender las medias de bioseguridad para su realización.