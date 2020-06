Crece polémica por el uso del dióxido de cloro luego del aval de Chuquisaca





30/06/2020 - 07:58:15

Página Siete.- En Bolivia crece la polémica por el uso del dióxido de cloro como tratamiento para el coronavirus, hay médicos que están a favor y otros en contra. Pese a que el Ministerio de Salud prohibió el uso de este producto, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Chuquisaca anunció que distribuirá este producto dentro de un kit de medicamentos desde el lunes entre su población. Debido a que la pandemia se extiende por el territorio nacional y afecta a más de 30.000 bolivianos, las personas comienzan a buscar diferentes opciones para tratar la Covid-19. Una de ellas y que estuvo en boga en los últimos días es el uso del dióxido de cloro. Este medio llamó más de 20 veces a la promotora de este medicamento, la doctora Patricia Callispieri, pero su celular siempre estaba ocupado o desviaba la llamada. También se envió mensajes de WhatsApp, pero la especialista no respondió hasta el cierre de edición. Respecto al uso del dióxido de cloro, en una entrevista con Fides, Callispieri sostuvo que “se está evidenciando más y más su efectividad en todo rincón de Bolivia”. Aseguró que ya fue a capacitar a los municipios Guayaramerín y Riberalta (del departamento de Beni), Oruro y muchos otros lugares. “Recibimos testimonios de doctores que están usando (el dióxido de cloro) y que se están sorprendiendo con los resultados”, dijo. Aclaró que este producto se está usando en las fases uno y dos de la enfermedad. ¿Qué es el dióxido de cloro? Según Callispieri, “es un gas que no se produce en la naturaleza. Se activa con clorito de sodio al 29% y ácido clorhídrido al 4%. De esa mezcla resulta el dióxido de cloro, lo cual es diferente del hipoclorito de sodio que es la lavandina. Eso sí mata”, dijo la doctora en entrevista con Radio Fides. La especialista destacó que el dióxido de cloro se forma activando ambas sustancias y al ingresar al organismo “entra una molécula de cloro cargada por dos moléculas de oxígeno. Realmente oxigena la célula. Al oxigenar la célula tiene demasiadas bondades, la primera es que mantiene un PH equilibrado en el cuerpo de 7,4; entonces todos los huéspedes patógenos que les gusta un medio ácido van a morir y mata al virus por oxidación y al nivelar el PH impide el ingreso de otros patógenos, eso está comprobado. Ya tiene tres patentes, incluso cura el Alzheimer y el autismo”. Sin embargo, el Ministerio de Salud aún no avala el uso de este producto. De acuerdo con un comunicado que emitió el pasado 26 de junio, la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed) informó que el clorito de sodio o dióxido de cloro, denominado como “Solución Mineral Milagrosa” no corresponde a un medicamento y no cuenta con un registro sanitario, que no respalda su seguridad, calidad y eficacia para sanar la Covid-19; “por lo tanto, su elaboración, importación, distribución, comercialización y uso en nuestro territorio nacional es ilegal”. El comunicado también menciona que tanto el dióxido de cloro como el clorito de sodio no son reconocidos por ninguna agencia sanitaria a nivel internacional. Callispieri corroboró ese dato. De acuerdo con el documento, ambos productos son usados como ingredientes activos para desinfectantes y otros usos industriales. El comunicado indica que no existe evidencia científica que respalde su uso contra la Covid-19 u otras enfermedades que se publicitan de forma engañosa a través de redes sociales. Daños a la salud De acuerdo con el presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva Adrián Ávila, el uso de este producto puede provocar efectos secundarios a la salud de las personas y sugirió a la población evitar su uso. “No existe evidencia científica que indique que el uso de este producto es efectivo y lo peor es que su uso fue censurado en otros países como España, Estados Unidos, Canadá, Argentina y Brasil, entre otros. Es más, su uso puede comprometer la salud del paciente y acelerar el deceso”, dijo. Explicó que entre los problemas que puede traer a la salud están: una falla respiratoria, falla hepática, falla renal, vómitos y diarreas, entre otros. Mediante un comunicado, el Comité Científico Nacional indicó que el uso del dióxido de cloro produce también la metahemoglobina, un trastorno sanguíneo que produce una cantidad anormal de glóbulos rojos, además de la prolongación en el espacio QT en el electrocardiograma, hipotensión causada por deshidratación y trastornos hidroelectrolíticos. “Su uso puede afectar particularmente a las personas que sufren hipertensión” destacó, ya que reiteró que entre el 80 y 85% de la población no requerirán nada para tratar la enfermedad porque se recuperarán sin ningún medicamento, ya que el sistema inmunológico está protegido por la vitamina C que se consume. El otro 15% tendrá bajas sus defensas y entrará a un hospital y el 5% llegará a terapia intensiva. “De los 11 millones de habitantes, 500 mil presentarán complicaciones”, dijo Ávila. Pese a las advertencias del Ministerio de Salud y médicos, las gobernaciones de Tarija y Chuquisaca ya anunciaron que usarán este producto para prevenir la enfermedad. De acuerdo con el gobernador de Tarija Adrián Oliva, ya se usó este producto en algunos pacientes. “Ahora estamos debatiendo cómo ampliar y mejorar”. Anunció que se está adquiriendo el dióxido de cloro. “Todo esfuerzo que hagamos tendrá una recompensa”, dijo. El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Chuquisaca Enrique Leaños indicó que a partir del lunes se distribuirá a la población un kit de medicamentos e incluirá “el dióxido de cloro y la ivermectina”. El costo del kit será de 500 bolivianos. Uno de los miembros del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) Waldo Albarracín solicitó que el Gobierno escuche a los médicos que promueven el uso de este producto. “Sería bueno que se siente con ambos sectores, los que están a favor y los que están en contra para que se encuentre un consenso, porque no hay ninguna evidencia científica que indique que este producto no sana del Covid-19”, dijo. Aclaró que no están a favor ni en contra del uso de ese producto, sólo que buscan lo mejor para la población. “Además no entiendo cómo es que el Gobierno por un lado prohíbe el uso del producto, pero por debajo lo usen en algunas personas del entorno gubernamental”, indicó. El presidente de la Sociedad Científica de La Paz Ricardo Landívar dijo que hoy se reunirán con los promotores de este producto para analizar si es aconsejable o no su uso en pacientes. Indicó que no se pronunciará al respecto.