Arce crítica plan de empleo de Áñez y cree que solo busca ganar votitos





30/06/2020 - 07:56:32

Correo del Sur.- El exministro de economía y actual candidato presidencial por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, criticó este lunes el programa nacional de reactivación del empleo creado por el Gobierno nacional y afirmó que lo hizo "para ganar unos votitos" más en las ciudades. "Busca con estos elementos ganar unos votitos más y está apuntado a su masa electoral en las ciudades, al empresariado con la pequeña empresa, con todo lo que pueda ganar ahora, sujeto a que se beneficien a diferentes programas que se han hecho. Nada que ver para resolver los problemas de la economía nacional", indicó Arce. El Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez creó, mediante Decreto Supremo 4272, un programa de reactivación del empleo en el que se plantea la creación de nuevos programas y fondos para apoyar a las empresas nacionales y otros sectores importantes para la economía nacional. El candidato presidencial del MAS presentó ante los medios de comunicación un análisis del programa hecho desde la perspectiva de la economía. Inicialmente lo calificó de demagógico porque considera que es un plan hecho desde la alianza Juntos de la que Áñez es candidata presidencial. Afirmó que los más beneficiados con el programa de reactivación económica serán los grandes empresarios y los banqueros, porque recibirán recursos para reactivar la economía del país sin captar fondos ya que el Gobierno les facilitará. "Los bancos sin sudar la camiseta van a tener los recursos", aseguró. El sector que menos dinero recibirá del programa de reactivación económica será, en primer lugar, el de los microempresarios porque está previsto que sólo recibirán alrededor de $us 17 millones de los $us 2.600 millones previstos. "Estamos de regreso al neoliberalismo, donde la concentración del ingreso y la política económica trabajaba para los más ricos", sostuvo. Señaló que hay una clara tendencia de excluir a los municipios de las áreas rurales y enfatizar más la inversión en las ciudades capitales y El Alto porque están "yendo a su nicho de votación y no están yendo a resolver los problemas de la ciudadanía". Calificó como un programa defectuoso en el sentido de que no existen los fondos para financiar todo lo que se promete. Aseguró que buscó y rebuscó, y hasta leyó entrelineas de cada uno de los párrafos y no encontró con claridad de donde vendrá el financiamiento. El Gobierno anunció que el programa de reactivación del empleo será para "preservar" al menos 3 millones de fuentes laborales con la inyección de un millonario fondo que se canalizará principalmente mediante cuatro programas. Afirmó que reactivarán a los sectores golpeados por el Covid-19 a través de recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), créditos internacionales y emisión de bonos.