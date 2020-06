Cochabamba: Solomon Klein, a punto de declarar desastre





30/06/2020 - 07:54:47

Opinión.- El hospital Solomon Klein, uno de los tres hospitales centinela de Cochabamba, está sin medicamentos, insumos ni recursos humanos. Dos de los tres ventiladores mecánicos otorgados por el Gobierno central solo sirvieron tres semanas y los barbijos entregados por la Alcaldía de Sacaba se rompen. El director del hospital, Grover León, reasumió sus funciones ayer, luego de permanecer más de un mes internado e infectado por el virus de la pandemia. Salió de la enfermedad y califica el estado del centro de salud como “devastado: no tiene medicamentos, insumos, sin recurso humano, muchos médicos y enfermeras han caído. Nadie da medicamentos ni insumos, estamos saturados de pacientes que fallecen”. Evalúa la posibilidad de declarar “hospital desastre”. “He recibido informes y se han hecho muchas solicitudes y no hay respuestas. Si no nos dan medicamentos esta semana, sí vamos a declarar desastre, porque ya no es sostenible el hospital por más fuerza de voluntad y conocimiento que tengamos los médicos para apoyar al paciente, no tenemos medicamentos y eso hace que no pueda funcionar. No solo es darle oxígeno al paciente, necesita medicamentos también”. León afirma que la declaratoria de desastre de un hospital puede significar su cierre. “No podemos estar así sin hacer nada. Asumo que significará su cierre. Ahora el hospital está totalmente colapsado. Pese al colapso que hemos tenido en la terapia con las limitaciones que hemos tenido, hemos dado de alta a dos pacientes. El índice de mortalidad tanto en las terapias tanto en el Viedma (hospital) como en el hospital del Sur es del 100%. De nosotros por lo menos han salido dos desde la inauguración de la terapia”. De los tres equipos para terapia intensiva que fueron entregados por el Gobierno central a finales del mes pasado, dos ya han dejado de servir. “Es material de baja calidad, equipos marca ‘Patito’. Tuvo una duración de tres semanas. Son ventiladores mecánicos que no sirven”. EQUIPOS INSERVIBLES También se refirió a los insumos de bioseguridad de baja calidad que recibió el hospital de la Alcaldía Municipal de Sacaba. El médico señala que la irregularidad se debe a la falta de coordinación de la administración del hospital y los responsables municipales. “Cómo es posible que nos otorguen barbijos de muy baja calidad. Nosotros necesitamos los N95 y nos traen un NK de baja calidad. A mis colegas, estando con el paciente, se les rompe el barbijo y el enfermo ha estado cara a cara con el médico. Ese riesgo tenemos. Nosotros no somos los que compramos. Es el administrador de salud que hace las adquisiciones. Asumo que la alcaldesa (Lizeth Morales) no sabe de estas cosas y piensa que todo está bien. Pero ahí tenemos un administrador del Departamento de Abastecimiento de Salud, DAS, y un administrador del hospital que tienen que saber qué cosa comprar y no cualquier equipo de material bajo. No tenemos que ir al dinero y adquirir lo barato. Estamos hablando de la seguridad del recurso humano”. CONTAGIOS EN EL SOLOMON KLEIN Hasta ahora, 32 del personal médico se han contagiado, de ellos 9 son médicos y solo 2 han vencido al virus y el resto se mantiene uno en el hospital, en sus casas a la espera de prueba rápida o en sus seguros médicos. “Solo el internista y yo recibimos resultados negativos”. RESPONSABILIDADES De acuerdo a responsabilidades, los hospitales de segundo nivel son responsabilidad de los municipios. “Hoy por hoy, el municipio no está cumpliendo su función. Este lunes fue el primer día de mi retorno al trabajo oficialmente porque el viernes me estaba enterando de las cosas. Hoy me han pasado las solicitudes que han hecho sin respuesta alguna, así que este martes haré la representación de que el hospital no tiene medicamentos, no tiene insumos. De allá me tienen que decir algo”.