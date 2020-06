China pone en funcionamiento la central hidroeléctrica más inteligente del mundo







RT.- La primera unidad de la estación hidroeléctrica Wudongde, calificada como la 'más inteligente' del mundo, comenzó a funcionar este lunes 29 de junio en China. Se trata de la cuarta central de este tipo más grande del país y la séptima a nivel mundial.

Ubicada sobre el río Jinsha, en el límite de las provincias de Sichuan y Yunnan, en el sudoeste del país, cuenta con 12 unidades hidrogeneradoras, cada una de las cuales tiene una capacidad de 850.000 kilovatios. Cuando funcione a pleno, será capaz de generar 38.900 millones de kilovatios de electricidad por año.

Construcción de la Estación Hidroeléctrica Wudongde, entre Yunnan y Sichuan, en el sudoeste de China, el 30 de mayo de 2019.www.globallookpress.com

Para su construcción fueron necesarios 2,8 millones de metros cúbicos de hormigón, mientras que el cemento de bajo calor utilizado por primera vez en una obra de estas características es capaz de controlar las diferencias de temperatura, evitando así que la estructura se agriete.

La regulación térmica se logra gracias a los termómetros y a los tubos de refrigeración integrados al concreto que permiten medir su temperatura en tiempo real. En caso de calentamiento, su sistema inteligente de flujo de agua ajusta de manera automática el paso del agua para lograr el enfriamiento.

Su estructura de hormigón de doble curva tiene una altura máxima de 270 metros, mientras que el lecho de cimentación es de 51 metros de espesor, lo que la convierte en la represa de arco de 300 metros más angosta del mundo. Ese hormigón 'delgado' deberá almacenar unos 7.400 millones de metros cúbicos de agua.

Además de generar energía, la central también servirá para el control de inundaciones y la navegación y para promover el desarrollo económico local.

Del acto de inauguración de la planta participó el presidente de China, Xi Jinping, quien destacó la importancia de adherirse a los nuevos conceptos de desarrollo, alcanzar nuevos objetivos en materia de ciencia y tecnología, así como fomentar la excelencia en grandes proyectos.

