La Unión Europea sanciona a 11 funcionarios venezolanos por socavar la democracia





29/06/2020 - 20:57:34

VOA.- La Unión Europea sancionó este lunes a 11 funcionarios del gobierno en disputa de Venezuela o relacionados, por su rol en actos y decisiones que están “socavando la democracia y el Estado de derecho en Venezuela”. La reacción no se hizo esperar y la representante de la Unión Europea fue ordenada a dejar el país en 72 horas. “Las personas agregadas a la lista son responsables en particular de actuar contra el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional”, se lee en la nota de prensa del Consejo de la Unión Europea donde anuncian las medidas. Además, estos individuos también son responsables, al entender del bloque de países, de enjuiciamientos por motivos políticos, crear obstáculos para una solución a la crisis en Venezuela y de “graves violaciones de los derechos humanos y restricciones a las libertades fundamentales”. En la lista están Luis Parra, Franklyn Duarte y José Gregorio Noriega, presidente y vicepresidentes respectivamente de la Asamblea Nacional que se atribuyó en enero de este año la junta directiva del Parlamento con el apoyo de un grupo considerado de oposición y del gobierno en disputa. Igualmente fueron incluidos como sancionados el contralor general Elvis Hidrobo Amoroso, y el segundo vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Juan Mendoza Jover. Además, están dos fiscales asignados a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DIGCIM), Farik Mora y Dinorah Bustamante. Los nuevos nombres también incluyen a: José Adelino Ornelas Ferreira, Secretario General del Consejo de Defensa de la Nación; Tania Díaz; primera vicepresidenta de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente; Gladys Requena, segunda vicepresidenta de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente; y Jorge Márquez Monsalve, director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Las sanciones constan de prohibición de viajes, bloqueo de activos y "no afectan a la población en general”, indica el texto. Desde noviembre de 2017, la Unión Europea ha introducido medidas restrictivas sobre Venezuela, incluyendo un embargo en armas, y ha sancionado a un total de 36 individuos. “La UE continuará trabajando para fomentar una solución democrática pacífica en Venezuela, a través de elecciones legislativas inclusivas y creíbles”, se lee en el comunicado del Consejo.