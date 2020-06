Arce sobre las elecciones: No debería haber problemas, los bolivianos tienen que ir adaptándose a la época del coronavirus





29/06/2020 - 16:21:03

Erbol.- El candidato a la presidencia por el MAS, Luis Alberto Arce Catacora, dijo el lunes, respecto a los cuestionamientos por promover las Elecciones Generales en época de pandemia, que no debería haber problemas puesto que las actividades de la población y las electorales deberían adaptarse a los tiempos del coronavirus señalando ejemplos de otras naciones y potencias. “Vamos a estar en elecciones, no debería ser un problema y además no solamente elecciones, sino la actividad propiamente tal de los bolivianos tienen que ir adaptándose a la época del coronavirus”, afirmó Arce. Para el postulante masista “está claro que ya los países se han dado cuenta que se pueden llevar adelante elecciones en época del coronavirus; esto está claro”. Arce hizo esas aseveraciones tras ser consultado sobre un proceso eleccionario reciente en la República de Francia. “Vamos a tener elecciones las próximas semanas en República Dominicana; para que no digan que solamente los países desarrollados son los que están haciendo eso”, agregó. Así recalcó que “vamos a tener en varios países de América Latina elecciones que se han truncado”. En ese sentido además cuestiono que el gobierno transitorio "nos tiene encerrados más de 100 días en nuestras casas y no hay resultados para enfrentar el coronavirus". En la misma conferencia subrayó que en este periodo de cuarentena durante el gobierno transitorio “hay violación a derechos humanos, hay violación a la libertad de expresión”.