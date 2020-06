Mostajo sobre respiradores: Declaré como testigo, no tengo vela en ese entierro





29/06/2020 - 16:12:02

Página Siete.- El embajador de Ciencia y Tecnología de Bolivia, Mohammed Mostajo, señaló este lunes que no fugó de Bolivia por el caso que investiga la compra con sobreprecio de los respiradores y apuntó que declaró como testigo en la causa debido a que no tuvo nada que ver en la adquisición de los equipos. “En el caso respiradores yo no tuve ningún tipo de conocimiento de que se habían comprado 170 respiradores, para ser sincero. Yo fui vocero de los 500 respiradores (de terapia intensiva) que compró el ministro Aníbal Cruz, con fecha del 1 de abril”, indicó Mostajo a Pepe Pomacusi durante una entrevista en radio Activa. Según detalló, en ningún momento fue apuntado como responsable por la Fiscalía. En ese sentido, puede salir de Bolivia en cualquier momento como cualquier otro ciudadano, lo que no significa que salió huyendo del país, ya que radica en EEUU y puede ejercer su cargo como embajador desde cualquier lugar del mundo. “Yo no tengo vela en ese entierro porque mi responsabilidad nunca fue, nunca ha sido y por el momento no va a ser dar recomendaciones o especificaciones técnicas”, aseguró durante una entrevista. Explicó que elaboró la estrategia de Estado para la lucha contra la Covid-19, que en algunos puntos fue tomada en cuenta por el Ministerio de Salud y en otros no, pero que en ningún caso gestionó alguna compra, Durante la entrevista mostró su pasaporte diplomático que señala que salió del país el 16 de junio en un vuelo comercial desde el aeropuerto de Viru Viru. Mostajo indicó que es residente permanente de los EEUU desde el 2019, pero que radica en el país norteamericano desde hace 14 años. Aclaró que su residencia es categoría A, reservada para personas que llegan “a los más alto de su carrera”. Aseveró estar “tranquilo” por el trabajo que realiza como embajador de la Ciencia y Tecnología desde EEUU e informó que sostuvo reuniones con grupos encargados del desarrollo de tecnologías de vacunas para el coronavirus y reiteró que tramita la adquisión de respiradores. El salario como Embajador El Embajador indicó que durante el tiempo que estuvo en Bolivia renunció a su salario y apuntó que le parecía hasta “ridículo” hablar del tema ya que por las consultorías que realiza le pagan alrededor de 1.500 dólares por hora por las consultorías de Estado para la lucha contra la Covid-19. “Yo tengo ahorita más de 12 millones de dólares para investigaciones, están en la cuenta bancaria de mi laboratorio”, aseguró Mostajo y añadió que ha tenido llamadas informales con comités científicos y ministros de Colombia, El Salvador, Puerto Rico que le consultaron sobre temas referidos a la cuarentena. Negó además algún parentesco con la presidenta Jeanine Añez y su hija. “Para mí sería un honor, pero lamentablemente no soy el novio de Carolina (…). Tenemos una relación cercana, pero no somos pareja”, apuntó.