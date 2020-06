Comité Científico identifica al menos ocho efectos secundarios del uso de dióxido de cloro





29/06/2020 - 12:15:51

La Paz, (ABI). - El Comité Científico Nacional COVID-19, a través de un comunicado documentado, identificó al menos ocho efectos secundarios del uso de dióxido de cloro, ante su difusión reiterada como supuesta medicina para luchar contra el nuevo virus. Entre los mencionados efectos están la falla respiratoria, metahemoglobinemia, prolongación del espacio QT en el electrocardiograma, hipotensión causada por deshidratación, falla hepática aguda, anemia hemolítica, vómitos y diarrea severa, además de trastornos hidroelectrolíticos. El Comité remarcó que no existe ninguna publicación en revistas médicas científicas sobre sus efectos contra el COVID-19, aunque antes de la aparición de la pandemia, "esta sustancia ya fue difundida en varios países europeos como cura "milagrosa" para enfermedades no relacionadas entre sí, tales como autismo, cáncer, VIH/SIDA, hepatitis, entre otras. (Pero) dicho uso se realizó sin autorización ni evidencia documentada, al contrario, con serias observaciones y censuras". Asimismo, recordó que muchas organizaciones e instituciones competentes en COVID-19, reconocidas alrededor del mundo y sin intereses comerciales, no toman en cuenta, ni mencionan en ningún momento al dióxido de cloro asociado al tratamiento o prevención de COVID-19. De igual forma, advirtió que "no guardan coherencia" los argumentos que son utilizados por parte de los promotores de este producto, pese a que difunden su uso "con lenguaje aparentemente científico". Por tanto, se promueve su uso "sin tener ninguna base científica experimental para ello (y eso se) constituye en un engaño, que se aprovecha del desconocimiento de estos procesos por parte de la población y de la evidente necesidad de respuestas a la difícil situación que representa la pandemia en gran parte del mundo", alerta el comunicado, a tiempo de detallar que en algunos países se prohibió de manera expresa la venta de ese producto. Para el Comité Científico queda claro que el uso de este insumo puede interferir en la aplicación de medidas de prevención apropiadas, dar una falsa sensación de seguridad a la población y promover el abandono de otras medidas que han demostrado ser eficaces y seguras. En ese sentido, recomendó a la población boliviana evitar "la manipulación psicológica, la indebida insinuación y la intimidación ejercida para ingerir el dióxido de cloro con el supuesto fin de prevenir o tratar el COVID-19".