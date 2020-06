Secuestran 209 kilos de cocaína; Murillo afirma que con ese operativo se le hizo daño al financiamiento de algunos partidos





Oruro, (ABI). - La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) secuestró 209 kilos de cocaína, en dos operativos realizados en el departamento de Oruro; al respecto, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, consideró que con este hecho se provocó un gran daño económico al narcotráfico y a algunos partidos políticos, que presuntamente se financian con esta actividad ilícita. El director de la Felcn, Juan Frías, detalló que en el primer operativo se allanó un domicilio particular en la localidad de Pisiga, donde se encontró y se secuestró una vagoneta con 36 kilos de cocaína, que estaba escondida en compartimentos secretos del vehículo. En el segundo operativo, se retuvo un camión cargado completamente de ladrillos, que camuflaban 173 kilos de clorhidrato de cocaína, distribuidos en 168 paquetes. "Es decir, droga de máxima pureza. (Además) en este operativo se aprehendieron a dos ciudadanos, también se secuestró el camión y tenemos una afectación al patrimonio del narcotráfico de 450 mil dólares, que puestas en la frontera (ya iba a subir a) 869 mil dólares", precisó Frías. Por su parte, Murillo agregó que de acuerdo a la marca que llevaba la droga (figuras de delfines) se presume que es el segundo "golpe duro" que se da a una misma organización criminal, pues en una pasada ocasión se incautó cocaína con el mismo sello en Beni. DAÑO AL NARCOTRÁFICO Y A ALGUNOS PARTIDOS Entonces, "estamos contentos, estamos trabajando y con esto le hacemos un gran daño al narcotráfico y un gran daño al financiamiento de los partidos políticos que se mueven con recursos económicos del narcotráfico", remarcó el Ministro de Gobierno. En ese marco, reiteró que existen afanes conspirativos en contra el gobierno de la presidenta Jeanine Áñez, en la actual coyuntura, por lo que la Policía "está haciendo un gran trabajo (pese a que) en 14 años ha sido desmantelada la lucha contra el narcotráfico, a nombre de la nacionalización" de esa actividad. Sin embargo, "la nacionalización (de la lucha contra el) narcotráfico sólo ha significado darles impunidad a los narcotraficantes. Los narcotraficantes que caían antes eran los que no eran amigos del régimen, los que no tenían protección. (Pero ahora) caen todos", puntualizó la enfermedad.