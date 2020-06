Arze: El deporte se siente olvidado por las autoridades de Gobierno





Opinión.- El presidente del Comité Olímpico Boliviano (COB), Marco Arze, manifestó que el "deporte está olvidado por las autoridades del país" porque no responden a las diferentes solicitudes que realizaron, luego del cambio del Ministerio a viceministerio de Deportes, en junio. La autoridad deportiva del país explicó que con el exministerio tenía varios proyectos encaminados y ahora las mismas "quedaron en nada". "Para nosotros fue sorprendente el cambio de Ministerio a Viceministerio y consideramos que es un retroceso, pero también consideramos que se tratara de un proceso de transición del Gobierno actual y valoramos que el tema prioritario sea la salud, pero de ahí a que nos dejen al olvido es otra cosa. No pensamos que nos dejarían de esta forma y sin ninguna respuesta a los diferentes planteamientos que hizo el COB y las Federaciones Nacionales", declaró. El dirigente expresó su preocupación ya que hace más de tres semanas, en Bolivia, no existe un delegado o viceministro del área que pueda atender las diferentes semanas que tienen las federaciones y los deportistas. Arze explicó que venían trabajando (COB) con el Ministro de Deportes (Milton Navarro) los protocolos de bioseguridad para que las diferentes disciplinas deportivas retornen a sus actividades precompetitivas cuando éstas sean autorizadas por el Gobierno, pero quedaron paralizadas debido a la ausencia de una cabeza visible de una autoridad en el área. "Hace más de 15 días que estamos parados ya que no hay un delegado del Ministerio del Deporte. Hemos tenido una reunión posterior al cambio de Ministerio a Viceministerio, pero con el Ministerio de Salud sin la presencia de un delegado o autoridad del deporte. Esa cartera de Estado atiende las necesidades de la salud pública y, por ese motivo, es necesario la presencia de un representante del deporte", acotó el dirigente. Bolivia tiene que atender tres proyectos de forma inmediata como son los Juegos Bolivarianos de la Juventud, que se realizarán en Sucre entre abril y mayo de 2021. En este ámbito se tenía que atender el tema de equipamiento, infraestructura y preparación de la selección nacional, entre otros aspectos que hacen a la organización. Esta competencia internacional estaba programada para octubre de este año, pero debido a la pandemia fue aplazada para diciembre, pero sufrió una segunda postergación para abril. "Teníamos varios proyectos como los Juegos Bolivarianos, que están paralizados; las becas para los deportistas de élite con el programa los Tunkas y planificar la preparación del equipo nacional para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Hay varios temas que están paralizados y, si no hay un responsable del deporte en el Gobierno, la cosa se pone más difícil y tenemos que expresar nuestra preocupación", acotó Arze. El directivo del deporte olímpico aseguró que "no debe existir desesperación para volver a las prácticas deportivas" hasta que las autoridades de salud y epidemiológicas del país lo autoricen, sin embargo, explicó que "debemos estar desesperados por tener todos los instrumentos jurídicos" que garanticen el retorno a las prácticas con las reglas definidas, de lo contrario "será contraproducente". Arze adelantó que conversará con los candidatos a la presidencia, para que Bolivia vuelva a tener un Ministerio de Deportes y, de ser posible, con el nuevo Gobierno democrático y constitucionalmente elegido para contar con una cartera de estado de "importancia para el deporte nacional".