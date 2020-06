Jugador de Real Santa Cruz trabajó de albañil durante tres semanas por el retraso en el pago de sueldos





29/06/2020 - 09:47:16

El Deber.- La crisis por el coronavirus dejó en penurias a varios futbolistas. Uno de ellos fue el volante mixto de Real Santa Cruz, Ronaldo Martínez, de 24 años y que durante tres semanas se desempeñó de albañil, pues la necesidad lo obligó a buscarse la vida luego de cobrar solo dos salarios en casi seis meses de este año. Ese oficio lo dejó atrás hace siete días luego de que parte de sus problemas económicos quedaron resueltos cuando se puso de acuerdo en la reducción salarial con los albos. “Me pagaron con el descuento del 50% los meses de marzo, abril y mayo, y gracias a ello dejé de trabajar de albañil”, sostuvo el jugador, que ganó unos pesos dedicándose a la construcción, un trabajo que no es nuevo para él. “Recuerdo que a mis 15 años tenía esa labor ayudándole a mi padre. En esa ocasión, me entrenaba aún en Blooming”, el club donde se formó en las menores y en el que llegó hasta la reserva. Luego tuvo un recorrido por varios equipos de la Primera A de la ACF. Desde 2011 pasó por El Torno FC, Argentinos Jrs. y Royal Pari. Con este último, ya en la División Profesional, estuvo hasta mediados de 2019, para luego firmar en Real Santa Cruz, que ascendió para disputar en 2020 el Apertura en primera. Así fue que en los primeros casi seis meses de este año solo le pagaron dos sueldos, debido a que su club, como casi todos los de la División Profesional, la pasa mal por la crisis generada por el Covid-19. La pandemia provocó que el torneo Apertura quede paralizado luego de la cuarentena que decretó el gobierno el 22 de marzo. Así pasaron los meses, los clubes propusieron arreglar con sus jugadores con el descuento del 50% de marzo y el 75% de abril y mayo. Como los futbolistas no aceptaron, el tiempo de negociación se hizo eterno, hasta que Real Santa Cruz comenzó a lograr acuerdos de forma individual con los que menos ganan de su plantel, y uno de ellos fue Martínez. “Me propusieron firmar un acuerdo del 50% de reducción de marzo, abril y mayo. Arreglamos y me cancelaron tres meses, y por ello dejé mi trabajo de albañil, una función que cumplí durante tres semanas”, explicó. Gracias a esa ocupación logró reunir Bs 600 por semana, sumando un ingreso de Bs 1.800. “Al menos con ese dinero logré mantenerme con mi esposa, Romina Elizabeth, pues también es una gran ayuda el hecho de que viva con mis padres. Lo bueno es que nunca me voy a morir de hambre, pues trabajo de lo que sea”, afirmó Ronaldo, que demuestra que es un luchador y que por ello espera cumplir el sueño de triunfar en el fútbol. “En realidad quiero llegar a la selección y a The Strongest, equipo del que soy hincha pues juega de igual a igual en cualquier cancha y no tiene figuras. Logra jugar bien por el esfuerzo en equipo”, afirmó este volante mixto, que, en Real Santa Cruz, en las 12 fechas disputadas del Apertura, ya jugó entrando desde el banco de suplentes ante Blooming y El Tigre. Dedicados a otros oficios Algunos jugadores de Real Santa Cruz que no quisieron dar sus nombres, también tienen otros trabajos paralelos al fútbol para mantenerse económicamente luego de que en casi seis meses de lo que va del año solo pudieron cobrar dos salarios. Entre los oficios que desempeñan está el de taxista. “No queda otra, esto está para largo. Aún hay varios que no arreglamos las reducciones salariales con el club”, afirmaron. Falta también ver como serán las reducciones, si las hay, de los meses posteriores a mayo. No hay acuerdos con experimentados Uno de los capitanes del equipo afirmó que no es cierto esa información de que el 95% de plantel arregló el monto del descuento en el albo. “No es cómo andan diciendo de que casi todos ya acordaron los montos. Quedamos unos 13 jugadores de experiencia con los que aún no se llegó a un acuerdo”, sostuvo. Agregó que los más experimentados se pusieron de acuerdo en negociar sus descuentos cuando se firmen las reducciones con los más jóvenes, que tienen salarios menores. La misma fuente explicó que en el plantel hay solo un jugador que gana $us 6.000 y otro de $us 4.500. “El grupo restante de experimentados reciben entre $us 3.000 a 3.500, que son los que piden el pago del 90% de salario de marzo, y 80% de abril y mayo”, explicó. Real Santa Cruz es uno de los dos clubes de los 14 de la División Profesional que aún no arregló las reducciones de los salarios, que ayudarán a paliar en algo la crisis que ha generado el parón por el Covid-19. El otro club es Royal Pari. Al detalle Solidaridad alba: Varios de los jugadores que aún tienen ahorros, les prestan a los más jóvenes para que no sufran en esta cuarentena. Estos créditos no pasan de los Bs 1.000. Tope salarial: Según se conoció el jugador mejor pagado de Real Santa Cruz es Lucas Gómez, el atacante argentino que en su carrera acumula más de 100 goles.