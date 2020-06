Deben dotar 20 mil trajes y 40 mil pruebas Covid-19 en la cuarentena





29/06/2020 - 09:11:26

Los Tiempos.- ¿Cómo debe mejorar la atención de la Covid-19 tras la cuarentena? Sólo para proteger al personal de salud se necesitan 20 mil trajes de bioseguridad, para tratar a los casos sospechosos siete centros de aislamiento y para hacer más pruebas cinco laboratorios. Además de 100 ítems para cubrir las bajas por contagio de coronavirus. Las tareas que realizarán esta nueva cuarentena la Gobernación y las siete alcaldías son abrir centros de aislamiento. El director del Sedes, Yercin Mamani, explicó que se necesitan centros de aislamiento con una cama por cada mil habitantes en Cercado, Sacaba, Tiquipaya, Vinto, Quillacollo y Colcapirhua. “Cada municipio debe asegurar la implementación de áreas de aislamiento por lo menos con una capacidad de una cama por cada mil habitantes. Adicionalmente, deben equipar los centros de salud no solamente con materiales de bioseguridad, sino también otros equipos que se tienen que utilizar”, dijo Mamani. El presidente del Colegio Médico de Cochabamba, Édgar Fernández, expresó que cuando se levante la cuarentena el 10 de julio el personal de salud no puede seguir expuesto al virus como hasta ahora. En estos 12 días de confinamiento se necesitan dotar de 20 mil trajes de protección a médicos y el resto del personal de salud de los centros y hospitales. Otras prioridades son: dar transporte y estipendio a los voluntarios que harán el rastrillaje “casa por casa”, comprar 40 mil pruebas rápidas, habilitar brigadas móviles con ambulancias y difundir medidas de prevención a través de los medios de comunicación y las redes sociales. La Gobernación, las alcaldías y el Sedes deben abrir cinco laboratorios de PCR para la detección de la Covid-19 en Quillacollo, Punata, Puerto Villarroel y Mizque. Además del laboratorio en el hospital de Sur. La gobernadora Esther Soria señaló que se intentará habilitar la Villa Suramericana, en La Tamborada, para que sea un centro de aislamiento como primera alternativa, paralelamente se piensa alquilar un hotel, como segunda opción. “Nosotros no contamos con infraestructuras adecuadas, sólo tenemos coliseos, pero tenemos algunas ofertas de hoteles que nos han propuesto tenerlos como centro de aislamiento para centros Covid-19”, dijo. El presupuesto para el centro de aislamiento es de un millón de bolivianos. El alcalde de Cochabamba, José María Leyes, señaló que en Cercado ya se habilitó un hotel como centro de aislamiento con 100 camas. Ahora, se pretende alquilar un segundo hotel también con 100 camas y un tercer albergue será el campo ferial, una vez que se logre acondicionar 300 camas. El Alcalde anunció también que el municipio comprará 40 mil pruebas rápidas para detectar casos de coronavirus en el rastrillaje casa por casa, una tarea conjunta entre la Alcaldía, Gobernación y el Sedes. “La gran tarea que tenemos es hacer el rastrillaje junto con el Sedes. La Alcaldía lo hará con el personal de los centros de salud. Tenemos que adquirir las pruebas rápidas, porque es necesario para hacer el diagnóstico serio. Son aproximadamente 20 millones de bolivianos para atender esta emergencia”, dijo Leyes. El Alcalde también señaló que durante el confinamiento se licitará el horno crematorio para evitar el colapso en el cementerio general.