Amaszonas: Comparando con el 2019 la recuperación tardará dos años





29/06/2020 - 09:01:34

El Día.- El reinicio de operaciones, en el ámbito de una nueva normalidad, de las aerolíneas nacionales, independientemente sean estas privadas o estatales, sigue en la incertidumbre. Lo último que se anunció de parte de las autoridades de Gobierno es para el 3 de junio. Pero la situación sanitaria de coronavirus (COVID-19), con cifras en ascenso, desalientan cualquier posibilidad de un retorno de los vuelos nacionales. En ese contexto, las empresas nacionales, al igual las líneas aéreas internacionales como sucede en el mundo, están en estado de shock. El COVID-19 ha puesto en una contracción total la economía de las aerolíneas, en esa relación de la oferta y la demanda. Luis Vera Álvarez Plata, vicepresidente ejecutivo y socio fundador de Amaszonas, en contacto con El Día, describe los pormenores. P. El efecto COVID-19, marcará un antes y después. ¿Para la aviación, de qué manera será?

L. V.: La crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19 en el rubro aerocomercial mundial no tiene precedentes, las pérdidas son trillonarias y siguen sumando ya que la recuperación será lenta y el espacio aerocomercial continúa cerrado en gran parte del planeta. En la mayoría de los países los Gobiernos se han hecho parte del soporte para evitar que las aerolíneas quiebren, entendiendo que son consideradas como empresas estratégicas para el desarrollo socioeconómico y el ejercicio de la soberanía, por ello hemos recurrido al Gobierno, la situación se agudiza a medida que transcurren los días. Existirá un antes y un después del COVID-19 a la hora de volar, el modo de viajar será diferente tomando en cuenta los nuevos protocolos que deben cumplir los viajeros desde que llegan a los aeropuertos, los controles serán más exhaustivos. P. ¿Cuánto tiempo demorará en reactivarse en condiciones saludables el sector?

L. V.: Según las proyecciones de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y dependiendo del tamaño de la empresa, se tardará entre 2 a cuatros años para lograr los ingresos que se tenían hasta diciembre de 2019. En el caso de Amaszonas estimamos que la demanda de pasajeros comenzará a regularizarse a partir de 2021. El objetivo ahora es perder lo menos posible y no desaparecer. P. ¿Qué avances se tiene con el Gobierno en la solicitud de USD 100 millones para un salvataje económico?

L. V.: Los USD 100 millones solicitados por Amaszonas incluyen el salvataje de las tres aerolíneas incluida la estatal, se trata de un préstamo con devolución y no a fondo perdido. En el plan de salvataje hecho público por la empresa estatal solicitan USD 52 millones, el saldo sería de acuerdo al tamaño de las otras dos empresas privadas con las condiciones de un financiamiento, nada gratis. P. ¿Hay una fecha tentativa, desde cuándo estarían volviendo las operaciones sobre todo en el eje troncal?

L. V.: Desde el Ministerio de Obras Públicas se autorizaron los vuelos domésticos desde el 3 de junio, sin embargo, ante las determinaciones y restricciones de los gobiernos municipales y departamentales con respecto a la cuarentena, hasta el día de hoy no ha sido posible regularizar nuestro itinerario. A esto se suma la poca afluencia de pasajeros debido al temor que ha sembrado la propagación de la pandemia en los viajeros. P. ¿Ustedes como aerolínea, qué ajustes están haciendo para la vuelta a esta normalidad?

L. V.: Hemos desarrollado un procedimiento interno y externo de medidas de bioseguridad siguiendo los estándares establecidos a nivel mundial para devolver la confianza a nuestros pasajeros a la hora. Dentro de nuestro protocolo adquirimos la máquina UV-C de rayos ultravioleta y ozono para desinfectar y esterilizar todas las áreas de las aeronaves, similares a los utilizados en los quirófanos. Al mismo tiempo y para estimular la demanda, de manera histórica lanzamos una tarifa única a todos los destinos a nivel nacional, con la posibilidad de utilizar esos pasajes durante un año y poderlos cambiar de fecha o destino las veces que sea necesario sin ningún costo ni penalidad. P. ¿Qué ajustes están haciendo a sus inversiones y proyecciones 2020?

L. V.: Entre noviembre y diciembre de 2019 realizamos la renovación de nuestra flota aérea, tenemos los aviones más modernos de Bolivia. La frecuencia de vuelos y los destinos están sujetos a la demanda y restricciones de las autoridades a nivel nacional e internacional. A medida que se vayan abriendo las fronteras iremos reanudando nuestros vuelos a nuestros 17 destinos, 11 nacionales y 6 internacionales. P. ¿En qué medida es un alivio la venta del combustible, jet fuel, a precios nacionales?

L. V.: Hoy por hoy la medida con fronteras cerradas no cambia nuestra situación, los vuelos internacionales no se están realizando por las restricciones aéreas que existen en los países donde operamos, por lo tanto, la disminución en el precio del combustible para vuelos al exterior no genera ningún beneficio. Tomando en cuenta que el rubro aerocomercial se está reactivando con las operaciones domésticas consideramos necesario nivelar el precio del combustible nacional a la cotización internacional actual, en este sentido no se ha generado ningún cambio. P. ¿Qué porcentaje del presupuesto de un mes, representa el gasto en combustible?

L. V.: En nuestras operaciones el combustible representa cerca del 38 % de nuestros costos. "La frecuencia de vuelos y los destinos están sujetos a la demanda y restricciones de las autoridades a nivel nacional e internacional. A medida que se vayan abriendo las fronteras iremos reanudando nuestros vuelos”