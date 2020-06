El Cedla prevé más desempleo, precariedad y pobreza por crisis





29/06/2020 - 08:59:35

Pàgina Siete.- El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), advierte que la pandemia y la recesión económica provocará mayor desempleo, precariedad laboral e informalidad, pobreza y desigualdad. El investigador del Cedla, Bruno Rojas explicó que antes de la crisis sanitaria sólo un 22% de los asalariados tenía un trabajo estable, un 78% tenía empleos precarios, un 57% empleos inestables y el 35% ganaba por debajo del salario mínimo nacional. “La pandemia ha profundizado la precariedad laboral, todos los contratos temporales, eventuales, a plazo fijo se han rescindido y esto ha provocado mayor desocupación”, puntualizó. Según Rojas, en 2019 el desempleo estuvo bordeando el 5% cuando hasta 2017 era de 4,5%. Al primer bimestre esta tasa ya se situaba en 5,15% y en abril había escalado a 7,5%, agregó. “En el semestre con seguridad que el desempleo ha subido más, pero hay que tomar en cuenta que la falta de empleo afecta más a algunos grupos como los jóvenes, las mujeres dond ela tasa se sitúa dos puntos encima que la tasa global”, puntualizó. Otro segmento muy castigado por la falta de oportunidades laborales son las personas que poseen mayor nivel educativo, como profesionales, técnicos que antes de la crisis ya tenían problemas de inserción laboral. Otro fenómeno es el subempleo donde mucha gente al no conseguir una fuente de ingreso, busca cualquier opción y trabaja en empleos de horas, fines de semana, deliveries, transporte, actividades que no generan derechos laborales, seguro, jubilación, seguridad social. Rojas explicó que el sector informal creció de un 60% en 2014 a 67% en 2017 y en los últimos años hasta 78% de la población ocupada en el país. “Otro efecto es la pobreza y desigualdad. En el Cedla manejamos el concepto de pobreza multidimensional que afecta a 61% de la población, 6,8 millones de personas que no tienen acceso a salud, jubilación y otros. Eso ahora subirá más”, advirtió.