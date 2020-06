Tarija: Piden a Cosett beneficiar a sus socios con reducción de tarifas





29/06/2020 - 08:56:52

El País.- Representantes vecinales y de padres de familia coincidieron en que la Cooperativa de Servicios Telefónicos de Tarija (Cosett) debería estar al lado de sus socios en este tiempo de crisis, por la Covid – 19, y rebajar las tarifas por el servicio del internet o adoptar medidas como otras similares lo hicieron. Por su parte, el representante legal de Cosett Gabriel Durán aseguró que se tomaron medidas para beneficiar a los usuarios, como brindarles un seguro mortuorio y no cobrar por el servicio de instalación. Pero dijo que no se pueden rebajar las tarifas porque es un trámite “costoso y engorroso” ante la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT). Demandas El secretario general de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) de Tarija Víctor Azero apuntó que Cosett es la única institución que no se sumó a colaborar con la población que pasa por penurias a causa de la pandemia, como lo hizo la Cooperativa de Agua y Alcantarillado de Tarija (Cosaalt), la empresa de Servicios Eléctricos (Setar) o la Empresa Tarijeña de Gas (Emtagas). Indicó que esas entidades asumieron medidas en favor de la gente, pero Cosett no y consideró que tiene una obligación moral con los tarijeños para colaborar en la economía del pueblo. “Puede ser una rebaja en las tarifas o el incremento de megas por concepto de internet”, agregó Azero. Consideró que esta Cooperativa, al margen de los problemas económico que tiene “por una mala administración”, si no le es posible rebajar sus precios, debería asumir medidas como lo hizo Setar que condonó los pagos y ser responsable de la carga económica que le impone la ATT por el uso de la telefonía e internet. En la misma línea, la secretaria de Salud de la Fedjuve Miriam Ortega subrayó que los tarijeños son socios de Cosett y que su obligación es devolver el apoyo que se le brindó con rebajas en sus tarifas, que colaboren con la población que usa su servicio de internet y que ahora pasa por problemas económicos a causa de la enfermedad. “Hay muchas familias que no tienen ya recursos para poder cancelar sus megas a causa de la cuarentena y el encapsulamiento, no se pueden comprar tarjetas, tienen hijos en el colegio, la Universidad, deben pasar clases virtuales y no tienen los medios. Pasar clases es solo una parte, también deben investigar, bajar tareas y una tarjeta no aguanta”, reclamó. Por su parte, la presidenta de la Junta Departamental de Padres de Familia de Tarija Florencia Iraola recomendó que se debe buscar una solución al problema del internet, a través de una reunión con los directivos de Cosett, la Gobernación y el Gobierno Municipal para analizar la situación y llegar a un acuerdo sobre los costos de ese servicio. “El Ministro de Educación nos habla de educación virtual, contar con dos bolivianos para las horas de clase, pero no se habla del costo que el padre de familia debe erogar para las descargas de las tareas, las investigaciones que deben hacer, abrir videos educativos, estos gastos no se cuentan”, explicó.



Un seguro mortuorio e instalación gratuita Gabriel Duran recordó que propuso varios beneficios para colaborar con los socios de Cosett, por ejemplo, retomar el pago del seguro mortuorio, no cobrar la instalación de los servicios que oferta y utilizar la base tecnológica que ya tiene instalada para brindar una plataforma para las clases virtuales, pero que no es internet precisamente. No cobrarles la instalación de internet es una forma de rebajarles la tarifa, explicó, porque si te cuesta 200 bolivianos, con el prorrateo supone una reducción de 50 bolivianos por cada factura para cuatro meses, algo que Durán considera como un descuento importante para cada socio. Pero, para aquellos que ya lo tienen, se les mantiene la tarifa. Dijo que no se puede rebajar los costos del servicio porque está normado por la ATT, que es un ente recaudador, para hacerlo se requiere de una autorización de esta institución reguladora, lo que implica un trámite costoso, tarda mucho y “ver si te aprueba o no, eso es muy complicado”. Al respecto, Miriam Ortega sostuvo que Cosett es una entidad privada, pero de servicio público y por ese mismo hecho debería ser solidaria con los tarijeños.