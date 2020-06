Fondo de Garantía de Vivienda contará con Bs 500 millones para otorgar créditos orientados a construir viviendas sociales







28/06/2020 - 21:16:31



La Paz, (ABI).- El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, informó este domingo que el Fondo de Garantía para el Crédito de Vivienda Social y Solidaria (FOGAVISS), contará con Bs 500 millones para otorgar créditos a personas de bajos recursos, con el fin de financiar la construcción de viviendas sociales.



"Para el Fondo de Garantía para el Crédito de Vivienda Social se dispondrá 500 millones de bolivianos, que no se gastarán y se traspasarán a un fondo para que, con los recursos, las entidades financieras (...) puedan multiplicar por cinco ese monto de préstamos", afirmó Ortiz, durante una entrevista con la televisora estatal Bolivia Tv.



La creación del fondo está contemplada en el Decreto Supremo del Programa Nacional de Reactivación del Empleo, presentado el miércoles por el Gobierno, para preservar y crear fuentes laborales e inyectar cerca de Bs 30.0000 millones a la economía.



La norma establece que el fideicomiso del FOGAVISS obtendrá sus recursos del primer aporte de la Agencia Estatal de Vivienda (Aevivienda) del fideicomiso, que mantiene con el Banco Unión, por hasta Bs 500 millones, en un plazo no mayor a 30 días calendario.



El decreto señala que se creó el fondo para garantizar la otorgación de créditos a los sectores poblacionales con bajos niveles de ingreso y regiones con déficit habitacional, para la construcción de viviendas sociales, así como dinamizar el sector de la construcción.



"Lo que se busca con este fondo, a diferencia de lo que se hacía el programa de vivienda social, donde el Estado construía las infraestructuras, es que las personas administren los recursos de los préstamos para la edificación de sus casas o su ampliación", explicó Ortiz.



La norma dispone que el financiamiento de la vivienda, con garantía del fondo, no excederá los Bs 150.000, mientras que para la vivienda cualitativa ( que incluye la mejora y la ampliación de la casa), no superará los Bs 70.000.



Asimismo, establece que los sujetos de crédito que califican para el acceso al fondo, son personas o familias con un ingreso de hasta tres salarios mínimos nacionales y que no cuenten con una vivienda propia.