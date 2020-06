Gobierno expresa preocupación por consumo y expansión del narcotráfico en Bolivia





28/06/2020 - 21:15:14

La Paz, (ABI).- El Gobierno manifestó su preocupación debido a que Bolivia ya no es solo un país productor y de tránsito de la droga, sino, ahora es catalogado como consumidor, además que la fabricación de cocaína se ha extendido en todo el país. "Bolivia ya no es sólo un país productor de coca, es productor de coca, de pasta base (de cocaína), es un país de transporte y ahora de consumo (...) el narcotráfico se ha diversificado", afirmó este domingo el viceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Issa, durante una entrevista en el programa Primero la Verdad, que se emite por Bolivia Tv. "Hemos tenido 14 años en los que el lugar más caliente, el Chapare, estaba siendo protegido por un partido y el gobierno, que se hacía de la vista gorda; cuando se está peleando contra el narcotráfico se está tocando muchos intereses", agregó Issa al indicar que el país está viviendo una "escalada de narcoterrorismo". En criterio de la autoridad, el Chapare (en Cochabamba) se ha convertido en "tierra de nadie", y una de las formas que tiene el narcotráfico de proteger sus intereses es "financiando grupos irregulares". La pasada semana, en ocasión del Día Internacional Contra el Tráfico Ilícito y Abuso de Drogas, el Gobierno informó que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) decomisó, entre el 13 de noviembre de 2019 y el 22 de junio de 2020, 374.090 kilos de droga. Asimismo, precisó que en ese periodo se realizaron 4.701 operativos y se confiscó 8.043 kilos de cocaína y 366.047 kilos de marihuana, que suman en total 374.090 kilos de droga. En la oportunidad, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, lamentó que el país pasó de ser un país en tránsito de estupefacientes a productor y consumidor de drogas. En ese marco, Issa explicó que la mayor parte de los operativos se registraron en el Trópico de Cochabamba y en Los Yungas de La Paz, denominados como zonas rojas. No obstante, lamentó que la producción de droga se haya extendido a todo el país, pues se hallaron fábricas y laboratorios de cristalización, por ejemplo, en El Alto, Copacabana, Beni y Santa Cruz. La autoridad precisó que ahora los narcotraficantes optaron por tener un "bajo perfil", a diferencia de la ostentación que caracterizaba a los "capos del narcotráfico" en la década de los 80 y 90. Ahora, los delincuentes se dedican a abrir "negocios legales" con el objetivo de "lavar el dinero" proveniente de esa actividad ilícita, afirmó la autoridad. En este contexto, Issa manifestó la preocupación del Gobierno por la proliferación de las drogas en sectores vulnerables de la población, como son los jóvenes y mujeres. En recientes operativos, la fuerza antidroga desbarató, en Santa Cruz, tres organizaciones criminales dedicada al microtráfico, que distribuían estupefacientes a estudiantes en los colegios.