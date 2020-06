Facebook pierde más de 7.000 millones de dólares después de que grandes anunciantes retiraran su publicidad





28/06/2020 - 14:06:25

RT.- El fundador y director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, ha perdido más de 7.000 millones de dólares después de que varios grandes anunciantes informaran sobre la suspensión de su publicidad en la red social en medio de una avalancha de críticas sobre el manejo del contenido racista por parte de las compañías tecnológicas en sus plataformas, informa Bloomberg. Las acciones de Facebook cayeron un 8,3 % el viernes, reduciendo en 56.000 millones el valor de mercado de la compañía, después de que la empresa Unilever se uniera al boicot contra las plataformas de redes sociales, según el medio. De esta manera, Zuckerberg ahora ocupa el puesto número 4 en el 'ranking' de los multimillonarios, con un patrimonio neto de 82.300 millones de dólares, detrás del fundador de Amazon, Jeff Bezos, el fundador de Microsoft, Bill Gates, y el director ejecutivo de LVMH, Bernard Arnault.



El boicot Esta semana, empresas que van desde Verizon hasta Ben & Jerry's y Honda declararon que retirarían anuncios de Facebook como parte de un boicot organizado por grupos de derechos civiles, entre ellos, la Liga Antidifamación (ADL, por sus siglas en inglés), NAACP, Color of Change y otros. Su campaña #StopHate4Profit alienta a las compañías a retirar sus anuncios de Facebook específicamente, porque alegan que la compañía amplifica las voces de supremacistas blancos y no hace lo suficiente para detener la propagación del discurso de odio. Unilever, propietaria de marcas como Dove, Ben & Jerry's y Hellmann's, anunció el viernes que dejará de publicar sus anuncios en Facebook, Instagram y Twitter en Estados Unidos al menos hasta finales de este año. Su ejemplo fue seguido por Coca-Cola, que declaró que pausará su publicidad en todas las plataformas de redes sociales durante 30 días mientras evalúa su estrategia.



Facebook responde En aparente reconocimiento de las críticas, Facebook anunció el viernes que etiquetará publicaciones consideradas "de interés periodístico" que violen las políticas de la compañía, un cambio importante que se produce después de semanas de críticas. La actualización se hace eco de una medida similar adoptada por Twitter, que recientemente comenzó a agregar notificaciones sobre verificación de hechos a los tuits de Donald Trump y otros políticos. Mark Zuckerberg había criticado previamente a Twitter por la decisión, destacando que las plataformas digitales de propiedad privada no deberían actuar como "árbitro de la verdad". Asimismo, el fundador de Facebook afirmó que la compañía endurecerá sus reglas con respecto al discurso de odio en los anuncios pagados. "Estamos ampliando nuestra política de anuncios para prohibir las afirmaciones de que las personas de una raza, etnia, origen nacional, afiliación religiosa, casta, orientación sexual, identidad de género o estatus migratorio específicos son una amenaza para la seguridad física, la salud o la sobrevivencia de los demás", escribió Zuckerberg.