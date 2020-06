Científicos confirman con resultados clínicos que los niños son más resistentes al coronavirus





28/06/2020 - 13:57:06

Un grupo de científicos de la Universidad de Texas en San Antonio (EE.UU.) ha concluido que los niños son más resistentes al covid-19 tras constatar sus "buenos resultados clínicos en comparación con los adultos" durante los primeros cuatro meses de pandemia, según figura en un artículo publicado este viernes en la revista médica The Lancet. Los expertos llevaron a cabo la mayor revisión sistémica realizada hasta la fecha de estudios sobre niños y jóvenes con covid-19, analizando para ello 131 publicaciones sobre esta temática aparecidas en veintiséis países diferentes, la mayoría de ellos en China, entre el 24 de enero y el 14 de mayo.



Excelentes resultados



De un total de 7.780 pacientes estudiados, el estudio destaca que el 19 % de la población pediátrica con el nuevo coronavirus no tenía síntomas. Asimismo, señala que un 21 % presentaba lesiones irregulares en las radiografías de pulmón, mientras que un 5,6 % sufría de coinfecciones, como gripe, además del covid-19. El 3,3% ingresó en la unidad de cuidados intensivos y los casos de muerte fueron siete. "Aunque estamos oyendo cosas sobre formas graves de la enfermedad en niños, esto ocurre en circunstancias muy raras", explicó el Dr. Alvaro Moreira, profesor asistente de pediatría en la Universidad de Texas en San Antonio y autor principal del estudio. De hecho, la cifra de pequeños con excelentes resultados sorprendió gratamente a los científicos. El Dr. Moreira señaló que los síntomas más frecuentes detectados en niños son similares a los manifestados por la población adulta: fiebre y tos, que se encontraron en un 59 % y un 56 % de la población pediátrica, respectivamente, indicó el investigador.



Asimismo, detalló que 233 casos venían ya con un historial médico, siendo 152 los niños con sistemas inmunes comprometidos o con una enfermedad respiratoria o cardíaca subyacente. Por otro lado, el artículo subraya que solo un pequeño número de pacientes presentó el síndrome inflamatorio multisistémico en niños. El Dr. Moreira destaca que en estos casos se registó "una disminución significativa en la cantidad de linfocitos en la sangre", que son uno de los principales tipos de células inmunes en el cuerpo. "Los niños que dieron positivo al covid-19 y no tenían la forma extrema de la enfermedad poseían un 42 % de linfocitos en su sangre, frente al 11% en niños con el síndrome multisistémico", concluyó el autor principal del estudio, que no ha incluido en el mismo un nuevo aumento de dicha patología registrado en niños de EE.UU., Reino Unido e Italia.