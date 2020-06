Baldi y su experiencia: Tomó cuatro fármacos, sumó dióxido de cloro y sugiere que la población investigue





28/06/2020 - 12:26:21

Opinión.- “Escríbanme. No tengo problemas en volver a explicarles. Lo único que quiero es ayudar a mi gente”, resumió el estratega Julio César Baldivieso, mostrando predisposición para detallar, paso a paso, el protocolo que siguió para mantener su salud y la de su familia estable. Por supuesto, no sin dejar en claro que la experiencia es “personal” y que sería conveniente, primero, contar con la palabra de un médico de cabecera. El 18 del mes en curso, las redes sociales y las páginas web de los medios nacionales (incluso internacionales) compartían la noticia preocupante. “DT boliviano Julio César Baldivieso da positivo a COVID-19”, titulaba Infobae. Una semana después, el Emperador, uno de los responsables de que Bolivia clasificara al Mundial de 1994, decidió compartir su experiencia con relación al proceso que siguen él y sus familiares (al menos 10 de su entorno se infectaron) para sanarse. Lo hizo en una entrevista exclusiva con el periodista Erlan García, de Planeta Deportes. El Emperador decidió apostar por el dióxido de cloro y aseguró que el protocolo que adoptó junto a los suyos ha dado resultados, por lo cual todos se mantienen estables. “Hemos ido investigando sobre qué más nos podía ayudar. Hablamos con médicos, a quienes quiero agradecer. Como familia tomamos la decisión de consumir el dióxido de cloro. Es un producto que muchos médicos avalan y otros, no. Los que hemos tomado la determinación de tomarlo somos nosotros, como familia. Hay varias formas de consumirlo, distintos protocolos. No soy médico, pero me gustaría que investiguen. Hay mucha gente a la que le está haciendo bien. Podemos garantizar que nos está haciendo bastante bien”, refirió Baldi, DT de Aurora. Y resaltó la situación de sus papás, que era compleja. “Mis padres han tenido momentos críticos, con oxígeno. Mi hijo Mauricio, lo propio. Si no hubiera sido esto, seguramente Mauricio no habría seguido contando con ellos”. Antes de consumir el dióxido de cloro (un químico gaseoso que en varios países mezclan con agua para su ingesta, en concentraciones específicas, incluso en Tarija empezaron a producirlo para tratar a enfermos de coronavirus), Baldivieso comenzó con la ivermectina. Esto, apenas comenzó con los malestares. “Les pido que tomen contacto con sus médicos para evitar cualquier tipo de malinterpretaciones”, dijo. Después, empezó a consumir cuatro fármacos: bacterol, indometacina, azitromicina y prednisona. “Los tomamos por 10 días”. Además, bebió jugo de ajo, cebolla, miel y jengibre. Por último, el adiestrador mandó un mensaje claro. “Siempre fui de ayudar a la gente. Lo que nunca hice fue llevar 20 cámaras para entregar un barbijo. Le pido a nuestros gobernantes circunstanciales que se olviden de hacer proselitismo electoral”.