Voto extranjero tambalea por el virus y restricciones de 31 países





Página Siete.- El voto boliviano en el extranjero se debate entre la situación particular de cada país ante la pandemia y la preocupación de los compatriotas por la expansión de la enfermedad. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) señala que acatará las restricciones de cada uno de los 31 países en los que hay bolivianos habilitados para asistir a las urnas. Muchos compatriotas analizan si participarán. “El TSE tiene el compromiso y la voluntad de llevar adelante la elección en los 31 países donde los bolivianos pueden sufragar. Para llevar a delante este proceso el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y el Ministerio de Relaciones Exteriores haremos todos los esfuerzos necesarios. Tendremos que adaptarnos a las restricciones o limitaciones que pongan esos países al ejercicio de estos procesos”, dijo el presidente del TSE, Salvador Romero. En las pasadas elecciones de octubre de 2019, los compatriotas que radican fuera del país consolidaron una fuerte organización de participación y control del voto. Sin embargo, ahora parecen haberse desarticulado. Mientras que muchos piden que haya elecciones otros analizan si participarán o no. “Personalmente, no estamos pensando en las elecciones porque estamos más preocupados por la pandemia que en nuestro país y por los familiares que están en Bolivia. Estamos muy preocupados por el sistema de salud que tenemos allá y no hay cabeza para pensar en las elecciones”, manifestó Ninoska Torrico, miembro de la comunidad boliviana que radica en Bérgamo, Italia. “Los bolivianos en el exterior siempre hemos tenido un compromiso cívico con nuestra patria porque, sin que el voto sea obligatorio, nosotros siempre concurrimos a las urnas teniendo una alta participación. Acá en Santiago, hay gran expectativa, esperamos que los comicios cuenten con todas las medidas de bioseguridad”, indicó, por su parte, el representante de los residentes bolivianos en Chile, Ronald Montecinos. El 21 de junio, la presidenta Jeanine Áñez, promulgó la Ley de Convocatoria a Elecciones que fija el 6 de septiembre como fecha para los comicios nacionales. Tras los conflictos poselectorales y la renuncia de Evo Morales, los bolivianos debieron ir a las urnas el 3 de mayo pasado; sin embargo, debido a la pandemia el evento democrático fue aplazado. En la promulgación, Añez acusó a los candidatos Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), Luis Arce del Movimiento al Socialismo (MAS), al expresidente Evo Morales y a la mayoría masista de la Asamblea Legislativa de ejercer presión para que apruebe la norma. Sostuvo que ellos deberán hacerse cargo de las consecuencias de realizar los comicios en plena crisis sanitaria. Votación en 31 países Un asiento electoral es un punto geográfico determinado en el que se establece el servicio o se da facilidades físicas y legales para ejercer el derecho al voto. Cada uno comprende notarías, recintos y mesas electorales. Hasta febrero, en el exterior estaban fijados 110 de estos puestos en 31 países, dos menos que en las elecciones de 2019. Según datos del TSE, para los comicios del 6 de septiembre se abrirán mesas electorales en ocho países de Sudamérica, tres de Norteamérica, cuatro de Centro América y el Caribe, cuatro de Asia, 10 de Europa y uno de África. Ya no habrá votación de bolivianos en Irán ni en Venezuela. Para cada una de estas votaciones se requiere el aval y la conformidad de los países que reciben a los compatriotas. Para ello Bolivia debe adaptarse a las limitaciones y decisiones que asuma cada Gobierno y respetar el ordenamiento jurídico interno que rija por la pandemia. “Pero por supuesto que se harán todas las gestiones necesarias para que podamos llevar a delante la jornada de votación sin inconvenientes ni complicaciones”, recalcó Romero. Según datos del padrón electoral utilizado en las últimas elecciones, Argentina, España, Estados Unidos, Brasil y Chile son los países donde hay la mayor cantidad de bolivianos habilitados para sufragar. Todos estos países presentan una alta afectación por el coronavirus. “Por la contingencia actual la situación es muy diferente y compleja. Chile es el séptimo país con casos de Covid-19 del mundo. Dependerá -en gran medida- de que el Estado boliviano haga las gestiones con las autoridades chilenas, para que ellas autoricen la realización de elecciones en su territorio y nos garanticen nuestro derecho a decidir sobre el futuro de nuestra Bolivia, tomando todas las medidas de bioseguridad para evitar contagios”, señaló Montecinos. Indicó que en la comunidad boliviana en Chile hay alta expectativa por los comicios. Los compatriotas los consideran decisivos para que Bolivia alcance una estabilidad política, económica y social con un Gobierno legítimo. Montecinos recordó que en octubre Chile irá a las urnas con la participación de al menos 15 millones de votantes. Ente ellos estarán miles de bolivianos. “La situación en Brasil es desastrosa en cuanto al manejo gubernamental de la pandemia”, afirmó Cristina Borda, representante de los colectivos Niñas Malcriadas y Articulación Sororidad Bolivia en Río de Janeiro. Añadió que duda que el Gobierno Brasil vaya si quiera a controlar “de manera debida” los 18 recintos electorales que se habilitan sólo en Sao Paulo. Allí están habilitados para emitir su voto unos 40.000 bolivianos. Calendario electoral Presentación El nuevo calendario electoral fue presentado la noche del jueves 25. Candidatos El 2 de agosto se hará la publicación de las listas de candidaturas habilitadas con sustitución por renuncia de las Organizaciones Políticas y/o Alianzas, en el portal web del OEP.



Padrón El 4 de agosto se hará la entrega oficial del Padrón Electoral por el SERECI Nacional a los Tribunales Electorales Departamentales, para el voto nacional, y a la Dirección Nacional de Procesos Electorales, para el voto en el exterior.



Jurados El 7 de agosto se procederá al Sorteo público para la selección de jurados de las mesas de sufragio por los Tribunales Electorales Departamentales y por el Tribunal Supremo Electoral para las mesas en el exterior. El “voto de oro” del extranjero en los comicios 2019 En 2019 un total de 341.001 bolivianos residentes en 33 países fueron habilitados para ir a las urnas el 20 de octubre. Según los datos del padrón electoral en el extranjero, 1.531 bolivianos fueron inhabilitados y 1.629 depurados. En total, el sufragio de los residentes bolivianos en otros países representó el 4,6% de la votación general. Los compatriotas consideraron que era un porcentaje importante por lo que lo calificaron el “voto de oro”, porque podía acortar o agrandar la brecha entre los candidatos. Con 161.057 electores, Argentina fue el país con la mayor cantidad de bolivianos habilitados para sufragar. De hecho, el voto en Argentina fue uno de los factores determinantes para que Evo Morales (MAS) obtenga una ventaja sobre el segundo candidato favorito: Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana (CC). Los cómputos indicaron que el MAS ganó las elecciones en el exterior con 120.647 votos, lo que equivale al 59.84%, mientras que Mesa obtuvo el 27.06%, es decir, 54.568 votos. Argentina, Cuba, India, Brasil, Egipto, Irán y Venzuela fueron los países que apostaron por el partido azul. Sin embargo, luego de que la OEA confirma un fraude electoral, se advirtió que en Argentina se había aumentado el padrón. Incluso se denunció que antes de las elecciones el Segip había entregado documentos de identidad sin comprobar si había números duplicados o si los solicitantes cumplían con los requisitos. “Hay muchas irregularidades y se debería haber investigado lo ocurrido en Argentina. Sólo el Segip ha hecho ese trabajo, mientras el TSE no envió a ninguna comisión para ver esa delicada situación que fue un golpe a la democracia”, apuntó el actual encargado de negocios en la Embajada de Bolivia en Argentina, Julio Alvarado. Ausentismo, uno de los riesgos En las elecciones de 2019, activistas, plataformas ciudadanas y en general los bolivianos en el exterior se organizaron en redes internacionales para lograr una participación masiva, tanto para sufragar como para realizar el control. El interés fue notorio y aumentó los índices de participación. Sin embargo, por la crisis sanitaria que afecta al mundo entero, las organizaciones se han desarticulado y la consigna es preservar la salud. Mientras muchos compatriotas se han pronunciado a favor de las elecciones otros ven un riesgo y prefieren no participar. Cristina Borda, representante de los colectivos Niñas Malcriadas y Articulación Sororidad Bolivia de Rio de Janeiro en Brasil, fue parte de la plataforma Cuida tu Voto. Junto a otros bolivianos participó activamente en los controles de recintos y conteos. Pero aseguró que esta vez no participará ni de la votación, ni del control electoral ciudadano. “Ahora prevalece para mí la seguridad de mi familia”, explicó. Desde Italia, Ninoska Torrico coincide con esa decisión al igual que muchos de los bolivianos que radican en países de Europa, Norte América y Sur América. “No sabemos en qué etapa de la pandemia estaremos hasta septiembre y cada país tiene una evolución diferente. Algunos ya salen del aislamiento, pero también aparecen nuevos brotes. La Covid-19 no se irá pronto y debemos adaptarnos”, señaló un residente en España. “En mi opinión, nos encontramos en un callejón sin salida como país, puesto que debería primar la seguridad de las y los bolivianos ante todo. La realización de las elecciones implica un riesgo para la vida de todos; sin embargo, se deben realizar por muchas razones, una es porque no somos reconocidos por otros Estados por no contar con un gobierno democráticamente elegido”, indicó Borda desde Brasil.