Gobierno dice que por rápido aumento de casos se ingresó a etapa de contención y mitigación





28/06/2020 - 10:44:47

El Deber.- La ministra de Salud, Eidy Roca, informó este sábado que el país se encuentra en un rápido aumento de casos de coronavirus, por lo que el Gobierno ha definido etapas de contención y mitigación de la pandemia del coronavirus, donde tanto el propio ciudadano, como las autoridades municipales y nacionales, tienen que participar de manera activa para enfrentar la enfermedad. “Es importante que la población boliviana sepa que estamos entrando en una etapa de rápido ascenso de los casos de Covid-19. Esto lleva a la necesidad de tomar medidas que nos van a ayudar a disminuir en lo posible, el impacto de esta subida de casos en la salud de la población”, declaró la autoridad. Contención La ministra Roca explicó los dos grandes ejes de trabajo en esta etapa. Son los de contención y mitigación, que se aplicarán a lo largo de toda la pandemia. El eje de contención implica un trabajo a nivel local y comunitario. Está fundamentalmente a cargo de los entes municipales y las redes de salud con sus primeros niveles de atención. Los equipos de Brigadas Móviles harán la vigilancia activa en forma permanente. Las autoridades locales tomarán medidas de control en el transporte, la locomoción, los mercados y otros. A esto se suma la respuesta de la población “con un sentido de máxima responsabilidad, el autocuidado, el cuidado de las principales medidas de contención como el distanciamiento físico, el lavado permanente de manos con agua y jabón, medidas de desinfección con alcohol en gel, cuidar de no entrar con los zapatos al interior de toda la casa, etc”, recomendó la ministra. Mitigación En cuanto al proceso de mitigación, Roca se refiere a formas de reducir el impacto de la enfermedad, toda vez que no se ha podido contener o prevenir. “Vamos a trabajar con los servicios de salud, a garantizar que el personal de salud maneje bien todos los protocolos de la atención de pacientes Covid-19, cuidar las medidas de bioseguridad dentro de los servicios de salud, no sólo en los hospitales sino también en los centros de salud. Y en los hospitales donde la población llegue con signos y síntomas moderados de la enfermedad y los más críticos que tienen que requerir de terapia intensiva”, dijo. Se comprometió a que, para aplicar estas medidas de mitigación, se reforzará la capacidad de respuesta del sistema de salud, dotando no solo de equipamiento sino de insumos, equipos de bioseguridad, más personal, capacitación del personal, cuidado de todas las medidas de bioseguridad (vigilancia epidemiológica en los hospitales). Decreto 4276 Roca explicó en ese sentido, los alcances del Decreto Supremo 4276, aprobado el viernes por el gabinete de ministros y que amplía la cuarentena dinámica hasta el 31 de julio, ante el incremento del contagio comunitario y de los casos positivos de la enfermedad. “La subida de casos puede estar provocando en la población, alarma, preocupación, inquietud o inseguridad. En estos momentos, es importante tomar todas las medidas necesarias, cuidando todas las áreas del desarrollo de la población para no alterar la vida normal de cada una de las familias de nuestro país”, concluyó.