Gobierno dio 5 proyecciones de cifras y fecha del pico del Covid





28/06/2020 - 10:34:36

Página Siete.- El Gobierno dio al menos cinco versiones de las proyecciones sobre cuándo se registrará el pico más alto de contagios de Covid-19 en el territorio nacional. Según los especialistas, estos cambios ocurren porque el país no cuenta con datos reales de la pandemia y los registros oficiales no incluyen a los asintomáticos y a las personas que pierden la vida con síntomas del virus por falta de pruebas. En una primera proyección, el pasado 8 de abril, el exministro de Salud, Aníbal Cruz, declaró que el nivel de contagios por Covid-19 podría alcanzar un máximo de 48.000 casos “en el peor de los escenarios”. “No quiero alarmar a la población, pero de acuerdo con la estadística que tenemos, en el pico máximo, que tendríamos en los próximos seis meses (septiembre), estaríamos hablando de una cantidad de 48.000 (contagios). Ojo, a la población, esos 48.000, también se pueden volver 4.000, de acuerdo con el comportamiento (de la pandemia)”, declaró la exautoridad en esa oportunidad. Su sucesor, Marcelo Navajas, indicó –el pasado 6 de mayo y como una segunda versión- que el tiempo “está pisando” a Bolivia con la llegada del coronavirus. “En este momento tenemos sobre los 1.700 casos en el país y esos datos indican que cada 10 días se va doblar (la cifra)”. Anticipó además que el número de contagiados hasta fines de mayo sería de 10.000. “Si este mes nos va bien, estaremos en el orden de los 10.000 infectados”, sostuvo. Indicó además que sólo se llegará a controlar la pandemia “en el momento en que el 60% de la población esté contaminada”. “Y a partir del 70 u 80% (de contagios) vamos a poder decir que hemos ganado al virus”, añadió. Como una tercera versión, el 24 de mayo, el jefe nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto, dijo que las estimaciones gubernamentales advertían que el punto máximo de contagio estaría por debajo de las 30.000 personas para junio y julio. “En nuestra proyección estamos hablando de más de 28.000 casos (…) y de ello podemos estimar que la tasa más baja (de mortalidad) será de 800 (muertos)”, puntualizó Después se dio una cuarta proyección y se identificó que el punto más alto de contagio será a mediados y fines de agosto. El ministro de la Presidencia, Yerko Nuñez, aseguró que no es adecuado llevar adelante las elecciones nacionales a inicios de septiembre. “Preguntamos al TSE y a la Asamblea si recibieron un informe técnico o científico para realizar las elecciones. O simplemente el MAS fijó las fechas de las elecciones en función a sus ansias de poder. La información que es pública sobre la pandemia indica que el punto más alto de contagio será precisamente a mediados y fines de agosto. Es decir a poco de la fecha fijada para la elección”, dijo la autoridad. El domingo de la anterior semana, la Presidenta Jeanine Añez se reunió con el titular del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, para analizar la fecha en la que se realizarán las elecciones generales. En la cita, la mandataria y sus ministros alertaron que en septiembre Bolivia alcanzará el pico más alto de contagios. “Ayer (sábado 5 de junio) registramos más de mil casos, y se prevé que en el pico, que estará en la primera quincena de septiembre, estaremos notificando diariamente más de 2.000 casos", sostuvo la ministra de Salud, Eidy Roca, luego de la reunión en Palacio de Gobierno. En esa oportunidad, la autoridad de Salud dio una quinta versión. “Actualmente manejamos una proyección de que estaremos con el pico más alto de la pandemia alrededor de la primera quincena de septiembre, estaremos hablando de 130 mil casos”, dijo Roca. Días antes, el pasado 6 de junio, la ministra de Salud anunció que hasta julio los contagios podrían llegar a 100.000, por lo que pidió a la población luchar de forma colectiva. “Con relación a la curva de contagios y a las proyecciones que en este tiempo se están dando, se espera que hasta fines de julio lleguemos aproximadamente, a los 100.000 casos de contagios de la enfermedad”, advirtió. El TSE concertó con las fuerzas políticas realizar las elecciones generales el domingo 6 de septiembre. La Presidenta observó que para entonces los contagios de coronavirus alcanzarán su punto más alto. ¿Por qué hay tantos cambios? El jefe de la Unidad de Epidemiología del Hospital del Tórax -establecimiento de referencia-, José Zambrana, explicó que todos los epidemiólogos llevan adelante las proyecciones con base en los datos con los que cuentan en un determinado momento. “Basado en los datos se elaboran las proyecciones a futuro; mientras mejores sean los datos, más fácil será hacer una proyección. Si tuviéramos todos los datos reales, no sólo de los que tienen la sintomatología, (sino también) de los asintomáticos, con ello, cualquier epidemiólogo podría hacer una proyección mucho más exacta”, declaró. Zambrana aseguró que si las variables cambian, las proyecciones también podrán ser modificadas. “Automáticamente la predicción cambia. Algunos decían que el tope iba a ser de 17.000 y que se presentaría en junio; otros en agosto con 32.000 casos y ahora con 130.000”, afirmó. Estas modificaciones, explicó el especialista, pueden ocurrir porque existen muchas personas asintomáticas que transmiten la enfermedad sin saberlo. “Si eso pasa, mañana veremos un incremento elevado de pacientes o puede ser que tampoco hayan tantos asintomáticos y que en agosto lleguemos a 32.000 casos”, afirmó. El presidente de la Sociedad Boliviana de Neumología, Antonio López, indicó que el número de casos dependerá del cumplimiento de las medidas de aislamiento social. “Cuando hay cuarentena, la estimación que se hizo era de más de 110 mil casos y en caso de mediana cuarentena dijeron 40.000 y en buena cuarentena 11.000 casos. Pero esta última sólo duró un par de semanas y ahora ya no hay cuarentena”, explicó el especialista. “Ellos hacen sus proyecciones con base en una mala cuarentena porque el pico va subiendo y se debe tomar en cuenta el tiempo de incubación. Creo que esa cifra es correcta porque en la medida que no se dicte la cuarentena total, no se bajará el número de contagios”, aseguró López.