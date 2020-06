Diputada de UD deplora que Arce ni se ruborice por la crisis sanitaria y le pide rendir cuentas





27/06/2020 - 20:28:17

Santa Cruz, (ABI).- La diputada Eida Jordana Middagh (UD) deploró este sábado que el candidato presidencial del MAS, Luis Arce, ni se ruborice por la crisis sanitaria que vive el país por la ineficiencia de su gobierno y le pidió rendir cuentas por las inversiones no realizadas en el área de salud. "Estamos viviendo la peor crisis de salud por la ineptitud e ineficiencia de su gobierno, señor Arce me indigna de que usted se presente como candidato sin que se ruborice por el desastre que dejaron. Le exijo que rinda cuentas al pueblo, en vez de seguir mintiendo con hospitales que Evo Morales nunca hizo", aseguró Middagh. La reacción se da luego de que Arce afirmó, el jueves, que el MAS dejó 11 hospitales listos para inaugurar y que el Gobierno no entregó porque paralizó la inversión pública. Asimismo, el candidato aseguró que solo faltaba acelerar los trabajos de construcción de otros nosocomios para que se concluyan. Ante esto, la legisladora exigió a Arce que deje de mentir y de hacer campaña electoral con los nosocomios que no se construyeron en el anterior gobierno. Por ello, Middagh demandó al exministro que explique dónde están los $us 1.000 millones que se obtuvieron, tras la colocación de bonos soberanos en los mercados internacionales durante el gobierno del MAS, para presuntamente financiar la edificación de cuatro hospitales de cuarto nivel y siete de tercer nivel.