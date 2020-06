Publicidad engañosa contra el coronavirus: Alertan que el clorito de sodio es solamente para uso industrial





27/06/2020 - 12:10:51

La Paz, (ABI).- El Ministerio de Salud alertó el sábado, mediante un comunicado, sobre publicidad engañosa que circula en redes sociales y que oferta el clorito de sodio o dióxido de cloro como medicamentos contra el coronavirus, siendo que su uso en el país es sólo de orden industrial para la elaboración de desinfectantes. "Mientras no existan estudios formales y rigurosos sobre su toxicidad, sus efectos biológicos en el organismo en patologías definidas, su farmacocinética y farmacodinámica, el Ministerio de Salud no autoriza el uso de este producto. Al contrario, alerta a la población sobre la posibilidad de un fraude con evidentes posibilidades de daño orgánico por su utilización, al margen de los lineamientos establecidos por la Ley del Medicamento y las normas sobre estos productos existentes en las dependencias específicas de este Ministerio", sostienen el comunicado público. La Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed), dependiente del Ministerio de Salud, puntualiza que el producto ofertado como "solución mineral milagrosa" no cuenta con registro sanitario que respalde su seguridad, calidad y eficiencia para sanar el COVID-19. Los efectos adversos por la ingesta de estos productos (clorito de sodio o dióxido de cloro), reportados por la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU), muestran "insuficiencia respiratoria, cambios en la actividad eléctrica del corazón, baja presión sanguínea por la deshidratación, insuficiencia hepática aguda, vómito y diarrea severa". Las instituciones de registro y autorización sobre la vigencia y comercialización de medicamentos y alimentos ANMAT de Argentina, el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, la Agencia Francesa para la Seguridad de los Productos de Salud y la Agencia de Normas Alimentarias de Reino Unido, también publicaron alertas sobre los riesgos para la salud de estos supuestos productos milagrosos.