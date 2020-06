Científicos advierten que el covid-19 no solo provoca daños respiratorios y que sus secuelas pueden ser permanentes





27/06/2020 - 11:58:16

RT.- Los problemas respiratorios son las primeras causas notorias que provoca el covid-19. Sin embargo, científicos identificaron otras consecuencias de la enfermedad que pueden afectar a distintos órganos y dejar su huella durante años, publicó Reuters. Eric Topol, cardiólogo y director del Instituto de Investigación Traslacional Scripps, de La Jolla (California, EE.UU.), afirmó que el SARS-CoV-2 también ataca otros órganos como el páncreas, el corazón, el hígado, el cerebro y los riñones, entre otros. "No lo apreciamos al principio", explicó. Además, el coronavirus es capaz de generar trastornos en la coagulación de la sangre, posible causa de accidentes cerebrovasculares y de inflamaciones extremas que pueden afectar a diversas partes del cuerpo. Entre los problemas neurológicos mencionados aparecen dolores de cabeza, mareos, pérdida del olfato y/o del gusto, confusión, convulsiones, debilidad o dolor muscular. La recuperación de estos síntomas, según advirtieron, es lenta, costosa y tal vez no sea total, impactando en la calidad de vida futura. En ese sentido, Igor Koralnik, jefe de enfermedades neuroinfecciosas del Northwestern Medicine de Chicago, expresó que cerca de la mitad de los pacientes con coronavirus sufren secuelas neurológicas, por lo que comenzó a estudiar si esas dificultades son temporarias o permanentes.



Dificultades a largo plazo El tiempo de recuperación de la fuerza y la movilidad de aquellas personas que debieron ser internadas en unidades de terapia intensiva o conectadas a un respirador es motivo de investigación para la cardióloga del Northwestern Medicine Sadiya Khan. "Puede tomar hasta siete días por cada uno que se estuvo hospitalizado", dijo, señalando que cuanto más avanzada sea la edad del enfermo, la situación se torna más difícil, por lo que advirtió que quizás la recuperación "nunca" sea total. Los científicos también están interesados en estudiar a los pacientes que no necesitaron ser hospitalizados pero que aún sufren consecuencias meses después de haberse infectado. "Cuánto puede durar es difícil de decir", expresó Jay Butler, subdirector de enfermedades infecciosas en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., en referencia a los reportes sobre personas que tuvieron "fatiga persistente o dificultad para respirar". Por su parte, Helen Salisbury, de la Universidad de Oxford (Reino Unido), detalló que aunque los síntomas del covid-19 tardan entre dos y tres semanas en ser superados, se estima que una persona de cada diez experimenta complicaciones prolongadas, aunque los pacientes tengan placas de rayos X normales y no presenten otros síntomas. "Si previamente corría cinco kilómetros tres veces a la semana y ahora se queda sin aliento tras un tramo de escalera o si tose de manera incesante y está demasiado exhausto para volver al trabajo, el temor a que nunca recupere su salud previa es real", aseguró.