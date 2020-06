Claure creará canal de fútbol de clubes en 14 días y reta: ¿Quién se suma?





27/06/2020 - 11:46:32

Página Siete.- “Cansado de esperar” una respuesta, el presidente de Bolívar, Marcelo Claure, anunció ayer que en menos de 14 días creará la empresa que buscará adquirir los derechos de televisión del balompié nacional. Explicó que 10 días después hará un adelanto de 10 millones de dólares. “Quiero saber qué clubes se suman a este proyecto”, retó el empresario que fijó el lunes 29 de este mes, hasta las 18:00, como fecha y hora límite. La respuesta a la interrogante fue casi inmediata en dirigentes de clubes como Oriente, Blooming y Wilstermann, cuyos presidentes utilizaron la misma vía y fueron los primeros en decirle sí a Claure. El titular de la Academia reaccionó así porque la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) no respondió a su oferta verbal (5 de junio) y física (13 de junio) que presentó para adquirir los derechos de imagen de los clubes de la División Profesional y también de la División Aficionados. “En menos de 14 días vamos a crear la empresa y luego 10 días después se hará el adelanto de hasta $us 10 millones a los clubes que se unan. Llegó el momento de la transformación. #UnidosXElFútbol”, escribió el empresario bolivarista en sus cuentas de las redes sociales. Hace dos semanas, Claure propuso la creación de una nueva empresa en la que “los clubes serán dueños de su propio futuro”. Ofreció como mínimo 104 millones de dólares y llegar a los $us 184 millones en los próximos 10 años para adquirir los derechos de televisión del fútbol boliviano . “Bolívar no participará en ninguna licitación que no sea transparente y que exista una cláusula de preferencias a alguna empresa. El Club Bolívar va a autogestionar sus derechos de TV”, resaltó el mandamás celeste. Después, Claure retó a los dirigentes. “Quiero saber qué clubes de suman a este proyecto hasta este lunes 29/06 a las 6 pm”, dijo y luego arrobó a The Strongest, Aurora, Real Santa Cruz, Guabirá, Always Ready, Blooming, Oriente, San José, Wilstermann, Palmaflor, Nacional Potosí, Real Potosí y Royal Pari. Minutos después, el titular de Blooming, Juan Jordán, respondió que su club, “a través de su directorio, aprueba su participación en el nuevo emprendimiento de autogestionar sus derechos audiovisuales de Tv”. El segundo fue Oriente, que comunicó que el cuadro refinero “se adhiere al proyecto de autogestionar sus derechos audiovisuales y de Tv cojuntamente con el club Bolívar y el resto de los clubes”. Wilstermann siguió el mismo camino e informó que “el directorio ha decidido participar del emprendimiento de autogestión de los derechos de televisión impulsado por Marcelo Claure”.