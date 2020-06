680 mandiles blancos contagiados de Covid-19 y 49 decesos; hoy se reportó el fallecimiento de una pediatra





27/06/2020 - 10:29:31

El Deber.- Al inicio de la lucha contra el Covid-19 se los comenzó a llamar héroes de blanco porque estaban al frente, en primera línea, batallando contra un virus desconocido que estaba causando estragos en diversas partes del mundo. Ellos son los profesionales en salud, médicos, enfermeras, auxiliares, bioquímicos, etc, que cada día suman fallecidos entre sus filas, algo que causa profundo dolor en el gremio que se ve cada vez amenazado por este enemigo invisible que deja luto y dolor a su paso. Este viernes se reportó un último deceso, el de la pediatra Juanita Vargas que trabajaba en el Hospital de Niños Mario Ortiz. Ella es recordada por sus colegas y compañeros de trabajo como una dama en todo sentido, que se brindaba al máximo para atender y dar solución a sus pacientes y a todo aquel que necesitaba de su ayuda. La muerte de la doctora Vargas es la segunda de un funcionario de ese nosocomio que antes lamentó el fallecimiento de una auxiliar de enfermería. Actualmente también se tiene a otro profesional en terapia intensiva y suman a 45 los contagios entre su personal. Hay preocupación Wilfredo Anzoátegui, presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, lamentó que cada día las cifras de profesionales en salud infectados siga subiendo: a la fecha hay 680, de los cuales se han reportado 49 decesos desde marzo pasado; 23 de ellos son médicos y los demás enfermeras y auxiliares. Anzoátegui identifica dos problemas urgentes que se deben resolver pronto para ayudar a todos los pacientes de coronavirus y es "habilitar la terapia (intensiva) lo más antes posible y los recursos humanos", siendo estas prioridades las que ayudarán a sostener la emergencia. Considera también que la falta de una reglamentación para la ley financial ha obstaculizado la contratación de profesionales para que puedan trabajar en dos instituciones a la vez y así solucionar la falta de especialistas. "Se tiene que habilitar la ley para que se los pueda contratar inclusive en una misma institución y así suplir las necesidades", dijo Anzoátegui. Pedirán una cuarentena Desde el sindicato de trabajadores del Hospital de Niños se convocó a una asamblea general este lunes próximo desde las 8:00. Se anticipó que se pedirá que este centro ingrese en cuarentena luego de que 45 de sus funcionarios han sido contagiados por coronavirus. Lenny Suárez, secretaria general, informó que como plan de contingencia se propondrá no recibir a más pacientes mientras dure el confinamiento y que aquellos que ya están internados, se los tendrá hasta que sean dados de alta.