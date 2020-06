BoA usa 10% de su capacidad; Ecojet y Amaszonas prevén regularizar en julio





27/06/2020 - 10:12:47

Los Tiempos.- Luego de que el pasado 3 de junio el Ministerio de Obras Públicas y Transporte autorizó la reanudación de vuelos comerciales, sólo la estatal Boliviana de Aviación (BoA) retomó sus operaciones en rutas nacionales e internacionales. Sin embargo, según reportó la empresa, sus vuelos cayeron de los 2.000 registrados en junio del año pasado a 180 en el mismo mes de este año. Amaszonas ha estado ofreciendo algunos vuelos de forma intermitente y Ecojet prevé reanudar sus servicios desde el próximo 10 de julio. Después de aprobar las medidas de bioseguridad requeridas por el Gobierno central, el Ministerio pidió la autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para la reanudación de los vuelos comerciales. BoA, que fue la primera aerolínea en retomar sus operaciones, coordina con los comités de emergencia departamentales (COED), por lo que se programan los vuelos a algunos departamentos a partir de las disposiciones de estos en cuanto a sus cuarentenas. Sucre y Tarija mantienen las medidas del confinamiento y aún no se llega a estas ciudades. En el caso de Cobija, sólo se autorizó un vuelo. “La pasada gestión transportó alrededor de 200 mil pasajeros en junio, con más de 2.000 vuelos entre nacionales e internacionales. En el mismo periodo en la presente gestión, BoA transportó aproximadamente a 19 mil pasajeros en 180 vuelos”, señalaron. De acuerdo a la información vertida, las operaciones se redujeron en al menos un 89 por ciento con relación al mismo periodo en la anterior gestión. Asimismo, informaron que la ruta que más vuelos tuvo tras la autorización fue la de Cochabamba-La Paz y La Paz-Cochabamba. La de Santa Cruz ocupa el segundo lugar. Sobre los vuelos internacionales, se detalló que depende de las autorizaciones que brinden los gobiernos de esos países. Hasta la fecha, se conoce que se reanudaron las operaciones a Miami, en Estados Unidos. Cada vuelo lleva entre 95 y 105 ocupantes promedio en las rutas nacionales. Amaszonas y Ecojet Amaszonas tiene algunos vuelos previstos en la semana, según publicaciones en su página de Facebook. Esta semana se tuvieron vuelos a La Paz-Santa Cruz y Santa Cruz-Cochabamba. Con relación a vuelos nacionales, el gerente de Ventas de la aerolínea, Brastilav Obrenovic, dijo que está habilitada la ruta La Paz- Santa Cruz, los lunes, miércoles y viernes. Asimismo, esperan que los municipios y gobernaciones autoricen otros vuelos. En cuanto a Cochabamba, dijo que Amaszonas aún no planifica esa ruta, sino hasta después del 10 de julio. “La situación es complicada, tenemos equipo listo para volar, pero necesitamos una autorización expresa del COED. Esperamos que nos den los vistos buenos, estamos 100 por ciento listos para volver”, aseguró. Asimismo, comentó que desde la próxima semana ofertarán vuelos en aviones con mayor capacidad para duplicar la oferta en la ruta habilitada. El ejecutivo explicó que para el 15 de julio se espera reanudar los vuelos internacionales a São Paulo, Cuzco e Iquique, dependiendo de los permisos que den los gobiernos nacionales. Ecojet, a través del centro de atención al cliente, informó que no tienen vuelos esta semana y estima retomar sus operaciones recién a partir del 10 de julio. Este medio intentó comunicarse con el gerente de Ecojet, pero su celular estaba apagado.