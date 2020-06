Medios que recibieron millonarios ingresos piden acceder a publicidad





27/06/2020 - 10:08:38

El Diario.- Las redes de comunicación ATB, PAT y La Razón, las más favorecidas con publicidad por sumas millonarias durante el gobierno de Evo Morales por varios años, presentaron una Acción Popular para acceder a la publicidad gubernamental; sin embargo, el mencionado recurso fue considerado como un descaro y fuera de objetividad por representantes de medios independientes que sufrieron asfixia económica. Puntualizaron que no es un recurso que esté planteado objetivamente, ya que estos medios de comunicación fueron beneficiados con millones de dólares durante más de 10 años, debido a la línea editorial fuera de todo principio periodístico, inclusive llegando a cometer faltas graves como ser la de desinformar, tergiversar actos dictatoriales, llegando a lo peor que es confundir maliciosamente a la población. Asimismo, sostienen que antes de todo recurso, deberían recurrir a otros figuras como el de afectar los bienes de los que administraron y malgastaron los ingresos millonarios, si es que no hubieran ingresado para sueldos, por ejemplo, aunque los trabajadores no enfrentaron tal situación. Tomando en cuenta la supuesta finalidad de ese recurso, las autoridades que están conociendo éste recurso deberían disponer que se tome en cuenta los últimos 14 años, llegando a equilibrar los montos y el daño ocasionado a los pocos medios imparciales que fueron sometidos a un abuso y a una verdadera asfixia económica. Cabe recordar que Óscar Ortiz, en función de senador, calificó de desproporcionada la inversión que hizo el anterior Gobierno en estos medios. En 10 meses facturaron más de Bs 68 millones y los ejecutivos de estos canales no respondieron, acusación que surgió por la investigación a empresarios. La fabulosas sumas que recibieron varios medios por concepto de publicidad, entre las que figuran las redes citadas, fueron demostradas por una investigación realizada recientemente por el entonces Ministerio de Comunicación del actual Gobierno.