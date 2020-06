En Margarita hay 30 trabajadores con baja por un fuerte resfrío





27/06/2020 - 10:07:01

El País.- En la planta hidrocarburífera Margarita hay 30 trabajadores que tuvieron contacto con un paciente positivo de Covid-19 y que ahora están con baja médica por un “fuerte resfrío”. En el lugar trabajan al menos 120 personas de las comunidades aledañas a ese complejo. El temor de Benito Ángel Quispe es perder a algún miembro de su familia que es “lo más importante en la vida” y perder la estabilidad de su trabajo por solicitar pruebas rápidas a la empresa petrolera que lo contrató. Pese a eso, no le importa dar su nombre completo cuando hace la denuncia al diario El País. “Nosotros hemos tenido contacto con el paciente que dio positivo hace algunos días atrás. Hemos tomado mate con él y hemos visto que a un inicio solo fue un resfriado, pero había algo en él que le decía que no era una gripe como cualquier otra. Después el médico le dijo que no tenía nada, pero le hicieron la prueba y dio positivo”, comentó. Benito, junto a otros 119 hombres de distintas comunidades de la provincia O’Connor, una de las regiones más pobres según el estudio de Nivel de Pobreza Multidimensional de la Gobernación, trabaja en el campo Margarita, que está a cargo de la empresa Repsol. Una de las políticas en el contrato petrolero con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es priorizar la contratación de los pobladores de la zona del pozo y por ello la mayoría de los comunarios de Palos Blancos acuden a la Repsol cada gestión en busca de un empleo a cambio de su mano de obra. Sin embargo, los trabajos técnicos no los realizan los comunarios. La convocatoria para estos puestos atrae a ciudadanos del departamento de Santa Cruz y cada gestión llegan nuevos trabajadores. Pese a la declaratoria de emergencia sanitaria por la presencia de la Covid-19 en el país, esta situación no fue diferente. A finales de abril se presentaron denuncias públicas, no formales, ante los medios de comunicación y a las autoridades de la provincia sobre la preocupación por el tránsito de petroleros desde Santa Cruz, el primer departamento que presentó casos positivos de Covid-19, hasta los campamentos de Repsol. Una comisión de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) realizó un control a los campamentos y la empresa se comprometió a seguir los protocolos de bioseguridad para evitar el traslado del virus de un lugar a otro y poner en riesgo la salud de los pobladores de la zona. El objetivo desde esa fecha fue evitar un contagio comunitario. “Al inicio dijeron que nadie entra y nadie sale para tener cuidado con la enfermedad, pero enviaron un requerimiento de mano de obra que no hay aquí, entonces sí o sí llegaron personas. Al traer vinieron personas infectadas y contagiaron a algunos compañeros. Nosotros nos hemos asustado porque vimos en las noticias lo feo que se está poniendo. Hemos reclamado, pero han hecho unas pruebas al azar y salieron cuatro y 21 personas sospechosas. Les pedimos que nos diga quién, pero no nos dieron la información y a los dos días cambiaron y dijeron que eran 15 sospechosos. De los cuatro positivos quedaron tres”, explicó. La solicitud de los trabajadores es que la empresa haga un control a la entrada y a la salida del campo, pero desde Repsol negaron esta solicitud. Hace algunos días, 30 trabajadores presentaron síntomas de resfrío. “No es un resfrío cualquiera. Nosotros sabemos trabajar resfriados. Esta vez nos ha mandado a la cama, algunos compañeros no se pueden ni levantar, no han ido a trabajar”, dijo. Sobre el tema, el asambleísta Abel Guzmán se comprometió a iniciar una investigación contra la empresa subcontratista de Repsol, Cuapecom S.R.L.