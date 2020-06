Alcalde Leyes pasa a la Comisión de Ética por ignorar al Concejo Municipal





27/06/2020 - 09:34:10

El pleno del Concejo Municipal de Cochabamba recibió informe de la Unidad Jurídica que recomendó que el alcalde José María Leyes (Demócratas) pase a la Comisión de Ética por incumplimiento de deberes. De acuerdo al detalle del informe, el Alcalde Municipal ignoró al Concejo Municipal y no presentó informes requeridos sobre al menos 10 leyes y 16 resoluciones, lo que jurídicamente se califica como incumplimiento de deberes, lo que puede derivar desde una sanción administrativa hasta la suspensión de funciones de la autoridad. Beatriz Terán, (Demócratas) miembro de la Comisión de Ética del Concejo informó que en sesión realizada anoche recibieron el informe jurídico. “En el pleno (del Concejo) nos dieron informe. Nos lo van a pasar (el caso), pero seguramente trataremos el tema una vez que termine la cuarentena rígida. Durante todo este tiempo vamos a tratar cuestiones de emergencia”. Terán explicó que el alcalde Leyes eludió informar sobre la situación de 10 leyes y 16 resoluciones municipales. “O no nos ha enviado o lo hecho de forma parcial. Él está obligado a responder a los requerimientos que le haga el Concejo porque somos una instancia de fiscalización”. El vicepresidente del Concejo Municipal, Joel Flores, recordó que uno de los incumplimientos de Leyes fue evitar dar respuesta a los gastos realizados por la cuarentena. “Se le ha asignado más de 66 millones de bolivianos y le hemos pedido que nos diga en qué está gastando, cuánto le queda y cómo está resolviendo el tema económico. También debería enviar al Concejo el Plan de Contingencia para la cuarentena rígida y no ha hecho. Debería decir cómo fue la contratación de alimentos (para la Policía y Fuerzas Armadas), la compra de respiradores para hospitales, la compra de chalecos, indumentarias, barbijos, entre otros”. Dijo que es importante dar certeza a la población que necesita saber que los recursos están siendo utilizados de forma transparente. “Ojalá no haya irregularidades”.